瑞士政治

光影留痕，岁月回潮：重温瑞士2025

今年的圣诞节没有雪？2025 年 12 月 13 日星期六，苏黎世，一名妇女在苏黎世城市森林中采摘新鲜的红杉。
在过去十年中，瑞士中部高原地区仅有一次白色圣诞节的记录。今年也没有下雪。 Keystone / Michael Buholzer

对瑞士而言，2025年注定是砥砺前行的一年，经济的波诡云谲、政坛的激荡以及自然气候的挑战，共同构成了这一年的底色。但同时传统庆典与岁时节令带来的微小欢愉从未缺席。瑞士资讯swissinfo图片编辑部通过带有温度的主观视角，带您重温这些镌刻着寒暑与人情的光影片段。

此内容发布于
3 分钟

作为多媒体团队的一员，我的工作重点是所有与图像相关的内容--图片编辑、照片选择、新闻插图和社交媒体。 我于1997年至2002年在苏黎世和伦敦学习平面设计。此后，我从事平面设计、艺术指导、图片编辑和插画工作。

2025年1月25日星期六，在位于施维茨州的斯托斯举行的第 11 届浴缸赛中，一支身着盛装的队伍在下坡赛道上竞速。
1月25日星期六，在施维茨州(Schwyz)Stoos举行的第11届浴缸赛中，一支身着盛装的队伍在下坡赛道上竞速。 Keystone / Urs Flueeler
达沃斯世界经济论坛年会于1月20日至24日举行，企业家、科学家、政界和企业领袖齐聚一堂。2025年1月22日星期三，在第55届年会期间，绿色和平组织的活动分子在机场没收了一架私人飞机，以抗议对富人征收更高的税收。这一事件发生在瑞士萨梅丹会议期间。
世界经济论坛年会聚集了企业家、科学家、政治和企业领袖。1月22日，在第55届年会期间，绿色和平组织的活动分子在Samedan机场“扣押”了一架私人飞机，以抗议对富人征收更高的税收。 Keystone / Gian Ehrenzeller
2025年1月20日星期一，瑞士联邦委员居伊-帕梅林(Guy Parmelin)在瑞士伯尔尼欢迎中国副总理丁薛祥进行工作访问。
1月20日，瑞士联邦委员盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在伯尔尼欢迎中国副总理丁薛祥进行工作访问。 Keystone / Peter Schneider
2025年2月28日星期五，苏黎世，一名男子站在班霍夫大街Jelmoli百货公司的人体模型前。这家位于世界著名地段的历史悠久的百货公司在经历了125年的风雨之后，即将永远关闭。
2月28日，苏黎世著名的班霍夫大街(Bahnhofstrasse)上，一名男子与Jelmoli百货公司的人体模型合影。这家历史悠久的百货公司在经历了125年的岁月之后，即将永远关门停业。 Keystone / Ennio Leanza
自 1850 年以来，每隔四到五年就会举办一次艾格利湖漂流活动，这一充满活力的传统有着悠久的历史。今年的漂流活动将于 2025 年 3 月 8 日举行，乘坐完成的木筏从贝格马特（Bergmatt）前往上埃盖里湖（Oberaegeri）。
在阿盖里湖(Aegerisee)上漂流是一项充满活力的传统活动，有着悠久的历史，自1850年以来，每隔四到五年就会举办一次。今年的漂流活动于3月8日举行。 Keystone / Urs Flueeler
2025 年 4 月 25 日星期五，在伯尔尼新展览馆举行的 BEA 正式开幕仪式上，代表中左翼的联邦委员阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)和代表中右翼的 BERNEXPO 董事会主席彼得-施泰尔利（Peter Staehli）与其他政界和商界贵宾一起连接了一条电力电缆。
4月25日，在伯尔尼新展览馆的正式开幕仪式上，联邦委员阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti) 和伯尔尼博览会董事会主席彼得-施泰利(Peter Stähli)与其他政商界贵宾一起连接起一条电缆。 Keystone / Peter Klaunzer
在格劳宾登州为应对非洲猪瘟而组织的 "PSANOS "疫情演习中，民防人员运送了一头野猪的尸体。这次演习于 4 月 3 日星期四在格罗诺举行。迄今记录的最北猪瘟病例是在意大利发现的，距离瑞士边境仅 60 公里。
在格劳宾登州(Graubuenden)为应对非洲猪瘟疾病防控而组织的一次流行病演习中，民防人员正在运送一头野猪的尸体。这次活动于4月3日在格罗诺(Grono)举行。 Keystone / Gian Ehrenzeller
2025 年 5 月 16 日星期五，在瓦莱州埃维翁纳兹，山羊沿着萨兰夫大坝的墙壁行走，寻找硝石。萨拉菲大坝位于瓦莱州埃维翁纳兹市，高 52 米，坡度为 75 度。
5月16日，在瓦莱州(Valais)的埃维翁纳兹(Evionnaz)，一群山羊沿着萨拉菲大坝(Salanfe)的坝壁行走，寻找硝石。萨拉菲大坝高52米，坝体坡度为75度。 Keystone / Jean-Christophe Bott
2025年5月17日星期六，瑞士巴塞尔，第69届欧洲电视歌唱大赛总决赛期间，瑞士ESC参赛选手Zoe Me在St.
5月17日星期六，在巴塞尔举行的第69届欧洲电视歌唱大赛总决赛期间，观众在圣雅各布公园(St. Jakob Park)观看瑞士参赛选手Zoë Më的表演。 Keystone / Til Buergy
2025 年 5 月 20 日星期二，一头奶牛被直升机从洛申塔山谷比特施霍恩（Bietschhorn）附近的山体滑坡区空运至费尔登（Ferden）的一个农场。由于存在落石风险，洛钦塔尔山谷的布拉滕 VS 村不得不全面疏散，约 300 名居民受到影响。
5月20日星期二，一头奶牛被直升机从洛岑塔尔山谷(Loetschental)比特施霍恩(Bietschhorn)附近的山体滑坡区空运至费尔登(Ferden)的一个农场。由于存在落石风险，洛岑塔尔山谷的布拉滕村(Blatten VS)不得不全面疏散，约300位居民受到影响。 Keystone / Peter Klaunzer
2025 年 6 月 5 日星期四，瑞士布拉滕（Blatten），白桦冰川崩塌引发大雪崩，形成一个湖泊，影响了布拉滕村最后的房屋，一座房屋被淹没在龙扎河水中。这个位于瓦莱州的村庄有很大一部分被大量冰块、泥浆和岩石掩埋。许多房屋被毁，据报有一人失踪。5 月 19 日至 5 月 28 日期间，数百万立方米的岩石从布拉滕上方的克莱因内斯索恩（Kleines Nesthorn）山上坠落，在桦树冰川上形成了一个重达 900 万吨的碎石锥，最终于 2025 年 5 月 28 日坍塌。
6月5日，龙扎河(Lonza River)形成一个湖泊，影响了布拉滕(Blatten)村最后的房屋，一座房屋被淹没在河水中。该村庄位于瓦莱州，在桦树冰川崩塌引发的大雪崩之后，村庄的大部分被埋在厚厚的冰块、泥浆和岩石之下。 Keystone / Michael Buholzer
2025 年 6 月 29 日星期日，在位于卢塞恩腹地的门兹瑙（Menznau）村举行的第 66 届瑞士中部悠扬声乐节期间，许多观众观看了游行。
6月29日，在门兹瑙村(Menznau)举行的第66届瑞士中部约德尔音乐节上，许多观众欣赏了游行。 Keystone / Urs Flueeler
2025 年 6 月 30 日星期一，SRG 总干事 Susanne Wille 在伯尔尼举行的媒体见面会上就 SRG 的未来组织结构发表了讲话。
2025年6月30日，瑞士广播公司(SRG)总经理苏珊娜·维尔(Susanne Wille)在伯尔尼举行的新闻发布会上就该集团的未来组织结构发表讲话。 Keystone / Til Buergy
2025 年 7 月 31 日星期四，为庆祝国庆，瑞士最大的瑞士国旗首次没有悬挂在圣哥达山上，而是悬挂在施瓦加尔普（Schwaegalp）的草地上。由于天气恶劣，活动改期举行。
7月31日，最大的瑞士国旗第一次没有挂在圣哥达山上，而是挂在了施瓦加尔普(Schwägalp)的草地上。当时正值8月1日瑞士国庆日。 Keystone / Gian Ehrenzeller
瑞士绿党主席丽莎-马佐内（Lisa Mazzone）与党员们一起举着代表太阳能电池板的牌子合影留念。这张照片是在他们一致通过题为 "不感谢核能！今天，太阳能发电势在必行！"的决议后拍摄的。
瑞士绿党主席丽莎·马佐内(Lisa Mazzone)与党员们一起举着代表太阳能电池板的牌子合影留念。这张照片是8月23日星期六在汝拉州(Jura)维克斯(Vicques)举行的瑞士绿党代表会议上一致通过反对核能的决议后拍摄的。 Keystone / Anthony Anex
Migros 周年庆典在约 20,000 名 Migros 员工面前举行。此次活动是为期两天的 Migros 100 周年庆典的一部分，名为 "Merci - das Fest"（感谢-庆典）。庆祝活动于2025年9月2日星期二在ESAF场地和莫利斯机场举行，Migros瑞士公司约40,000名注册员工参加了活动。
Migros周年庆典是为期两天的Migros百年庆典的一部分。庆祝活动于9月2日在莫利斯(Mollis)的ESAF Areal机场举行，约有40,000名Migros瑞士公司的注册员工参加。 Keystone / Urs Flueeler
2025 年 9 月 15 日，在东京举行的世界田径锦标赛女子 100 米栏决赛中，瑞士选手迪塔吉-坎本吉（Ditaji Kambundji）夺冠后庆祝。
9月15日，在东京举行的世界田径锦标赛女子100米栏决赛中，瑞士选手Ditaji Kambundji获胜后庆祝。 Afp Or Licensors
如果......关税？针对美国对瑞士征收 39% 的关税，斯沃琪手表品牌将表面上的数字 3 和 9 互换，即 2025 年 9 月。
为了应对美国对瑞士征收39%的关税，斯沃琪手表品牌于9月份将表面上的数字3和9互换。 Keystone / Alessandro Della Valle
2025 年 9 月 18 日星期四，洛桑，支持巴勒斯坦的活动人士在同时举行的两场示威活动中与警方发生冲突：一场是为以色列反对反犹太主义的默哀游行，另一场是支持巴勒斯坦的反犹太复国主义集会。
9月18日，在洛桑同时举行的两场示威活动中，支持巴勒斯坦的活动分子与警方发生冲突：一场是为以色列反对反犹太主义的默哀游行，另一场是支持巴勒斯坦的反犹太复国主义集会。 Keystone / Jean-Christophe Bott
2025 年 10 月 4 日星期六，在瑞士苏黎世举行的第 21 届苏黎世电影节（ZFF）颁奖晚会上，瑞士编剧迪诺-布兰达奥（右）和瑞士导演莫里斯-弗莱布尔豪斯（左）在凭借影片《我爱你，我离开你》获得纪录片类金眼奖后庆祝。
10月4日，在第21届苏黎世电影节颁奖晚会上，瑞士编剧迪诺·布兰达奥(右)和瑞士导演莫里斯-弗莱布尔豪斯(左)凭借影片《我爱你，我离开你》获得纪录片类金眼奖，并庆祝获奖。 Keystone / Andreas Becker
2025 年 11 月 5 日星期三，一轮满月照亮了瑞士沃州阿尔卑斯山的夏莫萨山顶。这次满月被称为 "海狸月"，是 2025 年的第二次超级月亮。
11月5日，一轮满月照亮了瑞士沃州阿尔卑斯山的夏莫萨山顶(Chamossaire)。这次满月被称为 “海狸月”，是2025年的第二次超级月亮。 Keystone / Cyril Zingaro
2025 年 11 月 27 日星期四，布里恩茨-布林左尔（Brienz-Brinzauls）村再次进行了人员疏散。此前，在 2023 年 6 月，该村曾险些躲过一场泥石流。最近，又一次山体滑坡对该地区构成了威胁，目前已发展成缓慢移动的泥石流。
自2024年11月以来，布里恩茨-布林佐尔斯村(Brienz-Brinzaul)再次因山体滑坡的威胁而被疏散。在此之前的2023年6月，该村曾险些遭遇一场泥石流。在2025 年11月27日拍摄这张照片的前几天，村子又受到了一次山体滑坡的威胁。现在，这已经变成了一股缓慢移动的泥石流。 Keystone / Gian Ehrenzeller
12 月雾蒙蒙的早晨，海鸥坐在森帕赫码头的栏杆上。摄于 2025 年 12 月 9 日。
12月的一个早晨，海鸥坐在森帕赫(Sempach)码头的栏杆上，雾气弥漫。拍摄于12月9日。 @Caroline Mohnke

2025年的序曲在达沃斯的皑皑白雪中徐徐奏响。达沃斯世界经济论坛如同一块磁石再度吸引了全球目光的聚焦。2800余位名流智囊云集于此，商界巨擘摩肩接踵，其中不乏900位首席执行官的身影。

然而，随着全球变暖的阴影日益凸显，大自然的愤怒在随后而来的五月毫无征兆地爆发，一场大规模山体滑坡也毋庸置疑地被收录进2025年年终回顾中。5月28日，瓦莱州贝尔希冰川(Birch Glacier)在暖流中轰然崩塌，随之而来的巨型山体滑坡如洪流般将布拉滕村(Blatten)的绝大部分地区夷为平地。300多名村民被迫撤离，他们世代栖息的家园化作满目疮痍。

政坛亦非风平浪静。回溯2025，瑞士耗费了大量的心力与美国就进口关税水平商榷周旋。4月份，大西洋彼岸的美国总统特朗普宣布将于7月底对瑞士进口商品加征31%的关税，随后又再度将关税提高至令人心惊的39%，此举震颤了整个瑞士实业界。经历了数月焦灼且激烈的博弈谈判，直到11月，双方才达成协议，将关税最终定格在15%，而这背后，是瑞士做出的巨大让步妥协。

在宏大而沉重的叙事之外，总有些轻盈欢愉的时刻抚慰人心。五月的巴塞尔，瑞士作为东道主举办了欧洲歌唱大赛，瑞士选手的表演虽未能彻底征服听众，却赢得了专业评审的青睐，最终名列第十。而到了盛夏七月，主场作战的瑞士女足在一路披荆斩棘闯入欧洲杯四分之一决赛，令球迷们激动不已。

(文字：Reto Gysi von Wartburg，编辑：Mark Livingston，编译自英文：张樱/dh)

