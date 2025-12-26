光影留痕，岁月回潮：重温瑞士2025
对瑞士而言，2025年注定是砥砺前行的一年，经济的波诡云谲、政坛的激荡以及自然气候的挑战，共同构成了这一年的底色。但同时传统庆典与岁时节令带来的微小欢愉从未缺席。瑞士资讯swissinfo图片编辑部通过带有温度的主观视角，带您重温这些镌刻着寒暑与人情的光影片段。
2025年的序曲在达沃斯的皑皑白雪中徐徐奏响。达沃斯世界经济论坛如同一块磁石再度吸引了全球目光的聚焦。2800余位名流智囊云集于此，商界巨擘摩肩接踵，其中不乏900位首席执行官的身影。
然而，随着全球变暖的阴影日益凸显，大自然的愤怒在随后而来的五月毫无征兆地爆发，一场大规模山体滑坡也毋庸置疑地被收录进2025年年终回顾中。5月28日，瓦莱州贝尔希冰川(Birch Glacier)在暖流中轰然崩塌，随之而来的巨型山体滑坡如洪流般将布拉滕村(Blatten)的绝大部分地区夷为平地。300多名村民被迫撤离，他们世代栖息的家园化作满目疮痍。
政坛亦非风平浪静。回溯2025，瑞士耗费了大量的心力与美国就进口关税水平商榷周旋。4月份，大西洋彼岸的美国总统特朗普宣布将于7月底对瑞士进口商品加征31%的关税，随后又再度将关税提高至令人心惊的39%，此举震颤了整个瑞士实业界。经历了数月焦灼且激烈的博弈谈判，直到11月，双方才达成协议，将关税最终定格在15%，而这背后，是瑞士做出的巨大让步妥协。
在宏大而沉重的叙事之外，总有些轻盈欢愉的时刻抚慰人心。五月的巴塞尔，瑞士作为东道主举办了欧洲歌唱大赛，瑞士选手的表演虽未能彻底征服听众，却赢得了专业评审的青睐，最终名列第十。而到了盛夏七月，主场作战的瑞士女足在一路披荆斩棘闯入欧洲杯四分之一决赛，令球迷们激动不已。
(文字：Reto Gysi von Wartburg，编辑：Mark Livingston，编译自英文：张樱/dh)
