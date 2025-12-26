光影留痕，岁月回潮：重温瑞士2025

作为多媒体团队的一员，我的工作重点是所有与图像相关的内容--图片编辑、照片选择、新闻插图和社交媒体。 我于1997年至2002年在苏黎世和伦敦学习平面设计。此后，我从事平面设计、艺术指导、图片编辑和插画工作。