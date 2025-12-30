Il 2025 in Svizzera in immagini 

Per la Svizzera, il 2025 è stato un anno segnato da sfide economiche, politiche e climatiche. Ma ci sono stati anche molti momenti allegri ed eventi tradizionali. La redazione di Swissinfo guarda al passato da una prospettiva soggettiva.
L’inizio del 2025, il Forum economico mondiale (WEF) di Davos ha suscitato grande interesse a livello globale. Come sempre, hanno partecipato numerosi membri della comunità economica internazionale: tra le 2’800 persone partecipanti erano registrati 900 CEO.
Nel corso dell’anno il riscaldamento globale ha causato gravi danni: un’enorme frana ha segnato il bilancio per il 2025. Il 28 maggio, dopo il crollo di un ghiacciaio, una valanga ha cancellato gran parte del villaggio montano di Blatten. Oltre 300 residenti sono stati evacuati e la maggior parte di loro ha perso la propria casa.
Sul fronte politico, la disputa con gli Stati Uniti sui dazi ha assorbito molta energia. Ad aprile, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato dazi del 31% sulle importazioni svizzere, a fine luglio li ha fissati al 39%, provocando un vero e proprio shock in Svizzera. Le discussioni si sono quindi surriscaldate, prima che a novembre si giungesse finalmente a un accordo, che comporterà probabilmente notevoli compromessi da parte svizzera.
L’anno è stato segnato anche da notizie più leggere: la Svizzera ha ospitato a maggio l’Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Basilea. La concorrente svizzera si è classificata al decimo posto, convincendo più la giuria che il pubblico. A luglio, la Nazionale femminile di calcio elvetica ha entusiasmato la propria tifoseria raggiungendo i quarti di finale dei Campionati europei giocati in casa.
