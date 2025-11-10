兵役或民役，男女一视同仁：在瑞士行得通吗？

11月30日，瑞士选民将就一项旨在改革兵役制度的动议进行投票。该动议的核心内容：对所有居住在瑞士境内的瑞士公民实行强制民役。我们的联邦大厦记者凯蒂·罗米(Katy Romy)为您解读该议案的关键点。

2 分钟

目前，只有居住在瑞士境内的瑞士籍男性才需要履行兵役或民防义务。但这种情况不久后可能发生变化。

11月30日，瑞士选民将就“为一个有担当的瑞士”(Pour une Suisse qui s’engage)动议进行投票。该动议旨在建立适用于所有瑞士公民的强制性公民服务制度(service citoyen obligatoire)。

旅居国外的瑞士公民无需履行此项义务，但可自愿参与-正如现行的兵役制度。

新制度旨在造福社区和环境，可以通过兵役、民役或其他义务性质的公职服务等形式实现。

该提案由一个协会发起，得到了各界人士的支持。然而，在议会中，只有自由绿党和福音人民党赞成该提案。联邦委员会(瑞士政府)和议会多数派建议否决该动议。

支持者认为这是项现代化的、更加平等的改革，同时还能保证军队兵力。反对者则担心对经济产生负面影响，并质疑其解决当前问题的有效性。

相关内容

