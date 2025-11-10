瑞士也出現右傾趨勢

在歐洲多國政治版圖悄悄右移的脈絡下，瑞士也顯現出類似的趨勢-不過，卻是以瑞士方式：緩慢、溫和、帶著一絲克制。瑞士廣播電視集團最新的選情調查顯示，保守派勢力正穩定上升，而自由派則面臨挑戰。同時，左翼陣營的支持率趨於穩定，政治光譜的兩端似乎正在擠壓中間派的空間。

7 分钟

Katy Romy

作为瑞士资讯驻联邦议会的特派记者，我专注于报道与瑞士海外侨民相关的联邦政治事务。 我曾在纳沙泰尔大学的新闻与媒体学院学习，职业生涯之初在多个地区性媒体工作，包括《汝拉日报》、Canal 3 和Radio Jura Bernois。我自2015年起在瑞士资讯的多语言编辑部工作，始终怀揣热情投身新闻事业。

右翼保守派瑞士人民黨在上次聯邦選舉中獲勝後，現在在選舉問卷中又以30.4%支持率創造了新紀錄。最新瑞士廣播電視集團SRG選舉晴雨表顯示，左翼政黨的支持率趨於穩定；而自由黨的支持率正走下坡。

與其他西歐國家一樣，瑞士的保守右翼勢力也持續擴大。不過，根據索托摩研究所(Sotomo research institute)在各黨派議員任期期間進行的瑞士廣播電視集團SRG選舉晴雨表調查，瑞士的右傾趨勢與其他國家相比更為溫和。

在2023年議會選舉中獲勝的瑞士人民黨(SVP)正在持續成長。這個瑞士最大的政黨在兩年內又增加了2.5個百分點。目前，30.4%的瑞士選民投票支持該黨，這將是該黨史上最好的成績。

如果這種情況保持不變，右翼保守黨可能在2027年瑞士大選中首次獲得超過30%的選民支持率。該黨在2015年曾取得了迄今為止的最佳成績，贏得了超過29.4%選民的支持。

而另一方面，自由黨派的支持率卻在下降。根據瑞士廣播電視集團這次調查的數據，自由綠黨(GLP)遭受的挫折最大，與2023年相比下降了1.5個百分點，得票率僅6.1%。

自由黨的挫敗

自由黨-自由民主黨(FDP)的受支持程度下降了1個百分點，僅13.3%，這將是該黨的史上最差成績。索托莫研究所指出，這也與歐洲其他國家的趨勢保持了一致，自由派政黨在這些國家正在遭遇挫敗。

中間黨派的支持率也下降了半個百分點，從2023年選舉時的14.1%降至13.6%。然而，這個由基督民主人民黨(CVP)和公民民主黨(BDP)合併而成的政黨仍超過了自由民主黨，成為瑞士第三大政治力量。

綠黨是上屆國會選舉中的最大輸家，在這次調查中支持他們的選民增加了0.5個百分點(誤差+/-1.2 個百分點），但該黨的受支持程度似乎保持穩定；社會民主黨(SP)的選民也趨於穩定，增加了0.5 個百分點。

這顯示左翼政黨趨於穩定，甚至略有成長；而瑞士人民黨的強勁成長則被索托莫研究所解讀為政治右傾的訊號。該研究所政治學者邁克爾·赫爾曼(Michael Hermann)指出：「瑞士的政治極化正在加劇：兩極政黨受益於立場溫和的中間政黨的損失變得更強勢。」

移民問題不再那麼緊迫

在這份瑞士廣播電視集團的選舉晴雨表調查中，公民也被問到國家最重要的政治挑戰。

對大多數受訪者而言，醫療保險費仍是最大的政治挑戰，但其迫切性卻下降。麥可·赫爾曼認為，之所以有所下降可能是由於調查是在2025年9月23日，聯邦公共衛生局宣布下一年的月平均保險費將上漲4.4%之前進行的。

歐洲問題日益凸顯重要性

對公民而言，第二重要的政治議題是移民和難民議題，這也是兩個被右翼政黨積極關注的議題。然而，與過去相比，這些問題的重要性也有所下降。麥可·赫爾曼指出：「瑞士人民黨的其他核心問題卻顯得愈發重要，例如犯罪與安全以及主權和獨立問題。」

與上次調查相比，與歐盟的關係也被提及的更多。根據索托莫研究所表示，這是因為瑞士與歐盟之間的新協議最快可能在明年進行投票表決。該機構強調，歐洲問題的重要性日益增加也與美國總統對瑞士徵收39%的關稅有關。

對該研究所來說，關稅爭端也影響了人們對經濟情勢的看法。因此，這是自2020年因新冠疫情採取遏制措施以來，經濟首次受到重新重視。

瑞士廣播電視集團選舉晴雨表 瑞士廣播電視集團的選舉晴雨表由索托莫研究所根據2025年8月25日至9月11日期間收集的數據進行分析，瑞士資訊swissinfo.ch也隸屬於瑞士廣播電視集團。共有32’147名選民在瑞士廣播電視集團的入口網站和索托莫網站上參與了調查。誤差為+/-1.2個百分點。 由於參與調查者都是自願參加，因此抽取樣本的選擇方式無法代表整體人口。例如，參加政治調查的男性通常多於女性。樣本中的失真會透過統計加權程序加以修正。 在分析中並未單獨考慮海外瑞士國民。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自德語：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

