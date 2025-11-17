瑞士公投在即：全民義務服務能否取代兵役？

該提案要求所有瑞士公民為社區與環境福祉履行服務義務。 Keystone / Urs Flueeler

11月30日，瑞士選民將投票決定是否批准一項公民動議：用惠及社區和環境的全民(包括女性)「公民服務」取代當前(僅適用於男性的)兵役義務。支持者認為，這是一項順應時代的改革；反對者則擔心此舉會削弱軍隊力量。

瑞士正準備就義務兵役的價值與未來展開全國性辯論。這項「為了一個有擔當的瑞士」(For a committed Switzerland)公民動議提出，對現行兵役制度進行根本性改革。瑞士公民將於11月30日對此進行表決。

這項動議具體內容是什麼

該提案要求所有瑞士​​公民履行服務社會與環境的義務。與現行制度不同，此義務將同時適用於男女公民。提案也賦予議會權力，將義務範圍擴展至非瑞士公民。

現行公民義務僅限於兵役、民防及民役。動議發起者希望將公民義務擴展至其他社會貢獻形式。

「公民服務」可在多個領域開展。動議委員會列舉若干範例，包括環境保護、弱勢援助、糧食安全及災害預防。具體任務將由政府根據國家需要予以確定。

這項新制度將取代現行的強制兵役制度。目前，瑞士男性須服兵役或參加民防。若某人因道德理念而拒服兵役，可選擇服民役，後者服役時間較長，通常涉及社會、醫療或環境領域。未履行上述義務的男性須繳納特別稅。

提案發起方是誰？

這項動議由總部位於日內瓦的servicecitoyen.ch發起，該協會成立於2013年。動議於2023年10月26日提交，共獲得107’613份簽名支持。提案文本得到了自由綠黨(Liberal Greens)、福音人民黨(Evangelical Party)、海盜黨(Pirate Party)、中間黨(Centre Party)青年團體及多個協會的支持。

支持者的論點是什麼？

動議發起者認為，現行製度已過時且存在不公。他們批評現行兵役制度僅對瑞士男性強制執行，而女性和外國公民卻可豁免。

動議委員會認為，推行全民義務服務將促進性別平等、增強社會凝聚力並提升公民的社會參與感。

改革支持者認為，擴大可動員人群範圍將確保軍隊和民防部門擁有充足的兵力。

動議委員會同時強調，改革將承認公民社會服務與服兵役具有同等效力，從而滿足環境、醫療與社會服務等領域日益增長的需求。

政府和議會的立場如何？

聯邦政府和議會讚賞該動議旨在增強瑞士公民的社會責任感，但認為「公民服務」並非合適的解決方案。

政府首要關切的是確保軍隊和民防兵力充足。根據2021年的一項研究分析，這一兵力規模可能很快就無法得到保障。政府同時認為該動議方案過於激進。政府估算「公民服務」計畫每年徵召約7萬人，而實際需求僅30’400人。這意味著徵召人數將遠超實際需求。

此外，政府認為讓如此大量人員從事與其專業技能不符、甚至不具備資格的工作，並非明智之舉。

政府也警告，這將帶來額外財政負擔：收入損失補償與軍事保險的年度支出都將翻倍，分別達到16億瑞郎(約合人民幣144億元)和3.2億瑞郎(約合人民幣29億元)。勞動市場將流失的工人數量也將是目前的兩倍，而雇主則需承擔高昂成本以彌補人員缺口。

誰反對這項動議？

儘管各政治派別的政客都有代表支持「公民服務」，但動議文本並未贏得任何執政黨的認可。反對者還包括「瑞士無軍隊團體」(Group for a Switzerland without an Army)。

反對者的論點是什麼？

反對者認為，實施該計畫將漏洞百出。他們尤其質疑：如果服役義務人可自行選擇服務崗位，軍隊和民防部隊的戰鬥力又該如何保障？

中間偏右陣營擔憂其將對經濟造成負面影響，而左翼陣營則認為，「公民服務」可能被視為強迫勞動，違反國際法。

反對者也認為，鑑於職場和社會中的性別平等尚未實現，強制女性服役並非真正的進步。他們指出，這可能會讓許多女性負擔更重，因為她們本來就承擔大量無償勞動。

(編輯：Samuel Jaberg，編自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)

