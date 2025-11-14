瑞士公投在即：全民义务服务能否取代兵役？

该提案要求所有瑞士公民为社区与环境福祉履行服务义务。 Keystone / Urs Flueeler

11月30日，瑞士选民将投票决定是否批准一项公民动议：用惠及社区和环境的全民(包括女性)“公民服务”取代当前(仅适用于男性的)兵役义务。支持者认为，这是一项顺应时代的改革；反对者则担心此举会削弱军队力量。

瑞士正准备就义务兵役的价值与未来展开全国性辩论。这项“为了一个有担当的瑞士”(For a committed Switzerland)公民动议提出，对现行兵役制度进行根本性改革。瑞士公民将于11月30日对此进行表决。

这项动议具体内容是什么

该提案要求所有瑞士公民履行服务社会与环境的义务。与现行制度不同，此项义务将同时适用于男女公民。提案还赋予议会权力，将义务范围扩展至非瑞士公民。

现行公民义务仅限于兵役、民防及民役。动议发起者希望将公民义务扩展至其他社会贡献形式。

“公民服务”可在多个领域开展。动议委员会列举出若干范例，包括环境保护、弱势群体援助、粮食安全及灾害预防。具体任务将由政府根据国家需要予以确定。

这一新制度将取代现行的强制兵役制度。目前，瑞士男性须服兵役或参加民防。若某人出于道德理念而拒服兵役，可选择服民役，后者服役时间更长，通常涉及社会、医疗或环境领域。未履行上述义务的男性须缴纳特别税。

提案发起方是谁？

这项动议由总部位于日内瓦的servicecitoyen.ch发起，该协会成立于2013年。动议于2023年10月26日提交，共获得107’613份签名支持。提案文本得到了自由绿党(Liberal Greens)、福音人民党(Evangelical Party)、海盗党(Pirate Party)、中间党(Centre Party)青年团体及多个协会的支持。

支持者的论点是什么？

动议发起者认为，现行制度已过时且存在不公。他们批评现行兵役制度仅对瑞士男性强制执行，而女性和外国公民却可豁免。

动议委员会认为，推行全民义务服务将促进性别平等、增强社会凝聚力并提升公民的社会参与感。

改革支持者认为，扩大可动员人群范围将确保军队和民防部门拥有充足的兵力。

动议委员会同时强调，改革将承认公民社会服务与服兵役具有同等效力，从而满足环境、医疗与社会服务等领域日益增长的需求。

政府和议会的立场如何？

联邦政府和议会赞赏该动议旨在增强瑞士公民的社会责任感，但认为“公民服务”并非合适的解决方案。

政府首要关切的是确保军队和民防兵力充足。根据2021年的一项研究分析，这一兵力规模可能很快无法得到保障。政府同时认为该动议方案过于激进。政府估算“公民服务”计划每年征召约7万人，而实际需求仅为30’400人。这意味着征召人数将远超实际需求。

此外，政府认为让如此大量人员从事与其专业技能不符、甚至不具备资质的工作，并非明智之举。

政府还警告，这将带来额外财政负担：收入损失补偿与军事保险的年度支出都将翻倍，分别达到16亿瑞郎(约合人民币144亿元)和3.2亿瑞郎(约合人民币29亿元)。劳动力市场将流失的工人数量也将是当前的两倍，而雇主则需承担高昂成本以弥补人员缺口。

谁反对这项动议？

尽管各政治派别的政客都有代表支持“公民服务”，但动议文本并未赢得任何执政党的认可。反对者还包括“瑞士无军队团体”(Group for a Switzerland without an Army)。

反对者的论点是什么？

反对者认为，实施该计划将漏洞百出。他们尤其质疑：如果服役义务人可自行选择服务岗位，军队和民防部队的战斗力又该如何保障？

中间偏右阵营担忧其将对经济造成负面影响，而左翼阵营则认为，“公民服务”可能被视为强迫劳动，违反国际法。

反对者还认为，鉴于职场和社会中的性别平等尚未实现，强制女性服役并非真正的进步。他们指出，这可能会让许多女性负担更重，因为她们本就承担着大量无偿劳动。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

