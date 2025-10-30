瑞士获评全球最具竞争力国家

鸟瞰日内瓦。瑞士在经济及教育领域居排名首位，并在可持续发展(位列第四)及社会(位列第八)评比中名列前茅。 Keystone-SDA

一项相关研究指出，瑞士凭借其经济实力及出色的教育体系被评为全球最具竞争力的国家。

全球智库八大竞争力实验室(Eight Competitiveness Lab)在《2025年竞争力报告》(Competitiveness Report 2025)中对58个国家的经济、教育、社会及可持续性进行了评估。

八大竞争力报告(Eight Competitiveness Report) 该报告由独立咨询公司Eight Advisory的研究部门八大竞争力实验室(Eight Competitiveness Lab)主导编制，负责“多因素”竞争力评估分析。报告于2013年首次发布后每两年出版一次。 2021年版采用25项排名指标，涵盖四个主题类别：经济实力、商业机会、政治与社会稳定以及教育与生活质量。 2023年版评价维度升级，包含超过30项主要指标，将国家分为“人口超过／低于2500 万”两类，以提高比较的适宜性。评估维度包括四大支柱：经济、教育、社会和可持续性。 报告强调：当今国家竞争力不仅仅由低成本劳动力或低税率决定，更关键在于社会信任、治理稳定、教育水平、可持续发展能力。比如2025年版指出：“最成功的国家是那些将繁荣、社会信任、教育、可持续发展结合起来”的国家。

瑞士在经济及教育领域折桂，并在可持续发展(位列第四)及社会(位列第八)评分中表现优异。独立金融咨询公司Eight Advisory在周一(10月27日)发表的声明中称，瑞士的竞争力不仅在欧洲，在全球范围内也位居榜首。

声明补充道，与其邻国相比，务实主义、规则精简等根植于瑞士文化中的特性确保了其政府更能抵御各类危机。此外，瑞士关注未来技术，加强国际交流，珍视传统价值观，广受赞誉。

声明总结认为，瑞士凭借“坚实的经济基础、过硬的基础设施、卓越的创新能力和雄厚的财政状况”荣登竞争力榜首。

