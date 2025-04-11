瑞士的联邦制怎样运行，从何而来？

瑞士：一个拥有26个州和四种语言的国家。 Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

瑞士除了你知道的雪山、巧克力、军刀之外，还有四种语言、中立和联邦制。然而它到底是怎样成为联邦国家的？联邦制又是怎样运行的？知道这些的人就不多了。

8 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

瑞士拥有26个州，使用四种国家语言，联邦制在这个国家的社会和政治制度中是一种根深蒂固的存在。

瑞士联邦制(Föderalismus)是瑞士政治体系的一大支柱。与那些只有一种文化甚至种族的国家不同，瑞士将自己视为一个意志国(Willensnation)。

然而，这个国家的起源其实是中世纪时州和城镇的联盟体。“Foedus”是拉丁语，意为”联邦、联盟”。

在短暂的内战之后，1848年成立了现代联邦制国家-瑞士，从一个州联盟变成了一个联邦国家，那些在内战中战败的保守小州被纳入了联邦，但这些失败者其实并不请愿被收编。

所以新成立的联邦国家对这些保守小州做出让步，许诺采用联邦制制度，让他们也拥有代表自己的立场和利益的发言权。

联邦制植根于民众之中

联邦制至今仍受到瑞士民众的支持。在2021年澳大利亚进行的一项调查中，比较了权力较为分散的国家和权力较为集中国家的人民对联邦制的支持程度。结果显示，联邦制的价值观在瑞士民众中最为普遍，在比利时最为薄弱。而瑞士人也最把国家事务视为己任。

外部内容

瑞士人也同样认为，各政治层面应相互合作并尊重各自拥有不同责任。在这方面瑞士人略微逊色于德国。

分层管理原则和“州权限”

瑞士联邦有26个州和2100多个市镇。联邦、州和市镇是瑞士的三个行政层级。与其他联邦制国家(如加拿大、美国或巴西)一样，瑞士也实行这种分层管理原则(Subsidiaritätsprinzip)。

这意味着各市镇可在州和联邦法律框架内自行决定自己的事务。市镇无法自行处理的事务交由州或联邦政府接管。同样，各州在和国家法律不抵触的情况下，可以自由做决定。

外部内容

市镇政府可以向上一级政府提请自己的诉求；以此类推，各州也可以向联邦政府提请自己想推行的事务。

《瑞士联邦宪法》规定，各州要参与“联邦决策”。政治学家拉赫尔·弗莱布尔豪斯(Rahel Freiburghaus)在她的论文中提到，有时候各州为了实现自己的愿望会采取“触碰宪法的游说行为”。

在新冠疫情期间，“州权限”曾一度成为热门词： 比如，有一段时间，巴塞尔的人们从关闭的餐馆门前走过，来到火车站搭上火车，一小时后到达伯尔尼，却看到街上有人在兴高采烈地聚在一起喝着热红酒。

在疫情的某些阶段，各州可以自行决定是否关闭餐馆和采取其他措施。

外部内容

多数州

2020年11月底，一项公民动议自20世纪50年代以来首次未能得到多数州的支持。这项名为“负责任的企业动议”提出，瑞士企业要对在国外的侵犯人权行为承担责任。大多数选民赞成这一动议，但却只得到了少数州的支持。

对于涉及修改宪法的公投(包括强制复决)，不仅需要大多数选民的赞同，还必须在26个州中获得半数以上的多数票。

直到19世纪，在瑞士作为一个现代联邦制国家成立之前，老联邦都是在多数州同意的情况才能做出决策-有关整个瑞士的一切事务都需要多数州的同意。

自1848年建国以来，“全民公决中需要多数州的赞同”以及“联邦院”这两个机制一直是小州用来维护自己利益的强有力保障。

联邦院

自1848年以来，联邦院一直代表各州的利益在涉及整个瑞士事务的决策中牢牢把关。联邦院是瑞士议会的“第二议院”，与“第一议院”国民院并列。议会的所有决定必须得到联邦院和国民院的支持方可通过。

在联邦院中，各州各有两名代表。出于历史原因，有些州在联邦院中只有一个席位。瑞士的联邦院是仿效美国参议院成立的。

相关内容

相关内容 瑞士和美国曾是一对姊妹共和国 此内容发布于 曾经，瑞士和美国被称为一对姊妹共和国，前不久唐纳德·特朗普(Donald Trump)的前驻瑞大使再次提及了这个称谓，的确，这两个国家在很长一段时间一直在相互影响着对方。 更多阅览 瑞士和美国曾是一对姊妹共和国

对联邦制的接受

在瑞士联邦国家建立后的最初几十年，也就是从19世纪70年代开始，来自法语区的少数群体-保守派和联邦主义者在议会中利用发起请愿及全民复决的形式，对那些与他们的认知偏差过大的宪法条款提出反对。

政治学家费利克斯·布赫利(Felix Buchli)和迪特尔·弗莱布尔豪斯(Dieter Freiburghaus)写道，这表明他们已经“从根本上接受了联邦国家”，也是从那时起，瑞士不再有任何政治势力还希望回到老联邦时代。

外部内容

自第一次世界大战以来的临时联邦统一税收

但直到1915年，瑞士联邦才允许从国民的收入和资产中征收联邦一级的统一税收。

然而瑞士联邦允许征税，至今依然只是临时做法。最近一次在2018年，瑞士人全民公决中要求联邦政府拿出征税的法律依据。 如果在那次投票中大多数选民投票反对联邦收缴税务，瑞士联邦将失去一半以上的财政收入。但好在84.1%的人同意继续缴纳联邦税，因此这一临时纳税制将继续生效至2035年。

相应的，这个拥有26个州的四语国家，将在10年后再次投票决定是否继续缴纳联邦税。

相关内容

相关内容 细说瑞士的全民公投 此内容发布于 瑞士的政治体系被公认为是比较稳定和平衡的体系，直接民主是瑞士政治系统的核心元素。瑞士民众可发起公民动议举行全民投票，参与国家决策。许多国家的人都希望也能像瑞士这样经常举行全民投票。然而瑞士的这些直接民主的形式，如公民动议和公民复决到底是怎么回事；瑞士的这种政治体系又是怎么发展起来的？我们简单地做一个概述。 更多阅览 细说瑞士的全民公投

(编辑：Mark Livingston，编译自德文：杨煦冬/gj)

相关内容

相关内容 我们的民主时事简讯 如果您的心也为民主而跳动，那么在这里您可以找到共鸣。我们为您报道民主的动向、辩论和挑战- 敬请关注。 更多阅览 我们的民主时事简讯