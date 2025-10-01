瑞士议会反对设定人口上限提案

瑞士联邦议会国民院对“不要增长到1000万!”的公民动议表示反对。” Keystone-SDA

2024年，瑞士右翼保守派人民党呼吁为瑞士人口设定1000万人的上限，并提出相关动议。今年3月，瑞士政府对该动议表示反对，认为它威胁到瑞士的繁荣、经济与安全。随后，该动议文本提交议会审议。议会国民院于近日做出了决定。

国民院对由瑞士人民党提出的“不要增长到1000万!”的公民动议表示反对，并不打算提出反建议。瑞士议会国民院建议，选民为这项颇受关注的瑞士人口上限提案投反对票。

议会历经数小时的漫长讨论达成一致。超过100名议员发表了意见。只有瑞士人民党成员对动议表示支持。

这一右翼党派希望在宪法中增加“可持续人口发展”条款。根据该条款，瑞士人口到2050年不应超过1000万。假如在此之前，瑞士人口突破950万红线，联邦政府和议会必须采取行动。

例如，临时入境人员将无法获得永久居留许可或入籍；对家庭团聚签进行限制；导致人口增长的国际协议必须重新谈判，并考虑加入例外条款。

如果上述方法均未奏效，作为最终措施，将不得不取消与欧盟间的人员自由流动协定。

