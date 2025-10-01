The Swiss voice in the world since 1935
新闻
瑞士民主

瑞士议会反对设定人口上限提案

瑞士联邦议会国民院对“不要增长到1000万!”的公民动议表示反对。”
瑞士联邦议会国民院对“不要增长到1000万!”的公民动议表示反对。” Keystone-SDA

2024年，瑞士右翼保守派人民党呼吁为瑞士人口设定1000万人的上限，并提出相关动议。今年3月，瑞士政府对该动议表示反对，认为它威胁到瑞士的繁荣、经济与安全。随后，该动议文本提交议会审议。议会国民院于近日做出了决定。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

国民院对由瑞士人民党提出的“不要增长到1000万!”的公民动议表示反对，并不打算提出反建议。瑞士议会国民院建议，选民为这项颇受关注的瑞士人口上限提案投反对票。

相关内容
联邦统计局周二(4月15日)表示，从2035年起，人口增长将完全依赖移民，且愈发取决于瑞士的经济状况。

相关内容

人口统计

瑞士人口到2055年或达1050万

此内容发布于 据联邦统计局(FSO)的最新预测，瑞士人口预计到2055年将增至1050万，这主要是由移民推动。

更多阅览 瑞士人口到2055年或达1050万

议会历经数小时的漫长讨论达成一致。超过100名议员发表了意见。只有瑞士人民党成员对动议表示支持。

这一右翼党派希望在宪法中增加“可持续人口发展”条款。根据该条款，瑞士人口到2050年不应超过1000万。假如在此之前，瑞士人口突破950万红线，联邦政府和议会必须采取行动。

例如，临时入境人员将无法获得永久居留许可或入籍；对家庭团聚签进行限制；导致人口增长的国际协议必须重新谈判，并考虑加入例外条款。

如果上述方法均未奏效，作为最终措施，将不得不取消与欧盟间的人员自由流动协定。

相关内容
瑞士右翼保守派人民党(Swiss People’s Party)希望将瑞士人口控制在1000万以内。

相关内容

瑞士政治

瑞士政府反对设定人口上限提案

此内容发布于 3月21日，瑞士政府对人民党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的动议表示反对，并就其理由进行了说明。

更多阅览 瑞士政府反对设定人口上限提案

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
5
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团