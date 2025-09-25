The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Nationalrat lehnt Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ab

Keystone-SDA

Der Nationalrat empfiehlt ein Nein zur SVP-Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz". Das hat er am Donnerstag mit 121 zu 64 Stimmen und 6 Enthaltungen beschlossen. Auch einen Gegenvorschlag dazu will er nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die grosse Kammer fällte die Entscheide nach einer stundenlangen Marathondebatte. Etwas mehr als hundert Ratsmitglieder, mehr als der halbe Nationalrat, äusserten sich. Lediglich die SVP-Fraktion unterstützte die Initiative. Die Enthaltungen kamen aus der Mitte-Fraktion.

Die SVP will die Verfassung mit einem Artikel zur «nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung» ergänzen. Demnach soll die Einwohnerzahl der Schweiz 2050 zehn Millionen nicht überschreiten dürfen. Leben schon vorher 9,5 Millionen Menschen im Land, müssen Bundesrat und Parlament handeln.

Etwa dürften vorläufig Aufgenommene keine Niederlassungsbewilligung mehr erhalten und nicht mehr eingebürgert werden. Der Nachzug von Angehörigen würde eingeschränkt. Internationale Abkommen, die zu einem Bevölkerungswachstum führen, müssten mit Blick auf eine Ausnahmeklausel neu ausgehandelt werden. Genügt alles nicht, müsste als letzte Massnahme das EU-Freizügigkeitsabkommen gekündigt werden.

Angst vor Abschottung

Die gegnerische Seite warnte vor der «Abschottungsinitiative» und davor, die in angesichts der geopolitischen Lage für die Schweiz wichtigen Beziehungen zur EU zu kappen. Die Wirtschaft brauche Arbeitskräfte von ausserhalb der Schweiz, lautete der Tenor.

Die starke Zuwanderung sei mit ein Grund für volle Züge, hielten die Vertreterinnen und Vertreter der SVP dagegen, sowie für Staus auf den Strassen, hohe Mieten, wachsende Kriminalität und Integrationsprobleme an Schulen. Eine massvolle Zuwanderung in die Schweiz bleibe möglich, von Abschotten sei nicht die Rede.

Die Mitte-Fraktion hatte einen milder formulierten direkten Gegenvorschlag beantragt. Davon wollte der Rat nichts wissen. Mit 161 gegen 30 Stimmen aus der Mitte-Fraktion beschloss er, nicht darauf einzutreten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft