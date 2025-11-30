The Swiss voice in the world since 1935
瑞士民主

瑞士选民大比例否决高额遗产税和公民责任动议

在2025年11月30日星期日于瑞士首都伯尔尼举行的“通过合理征税，资助社会气候政策”(“未来动议”)投票现场，该动议的倡导人士正在查看显示公投结果的大屏幕。该动议呼吁对超过5000万瑞郎(约合4亿万元人民币)的遗产征收国家遗产税，而这一提案能否通过，则由瑞士选民和各州进行投票表决。
在2025年11月30日星期日于瑞士首都伯尔尼举行的“通过合理征税，资助社会气候政策”(“未来动议”)投票现场，该动议的倡导人士正在查看显示公投结果的大屏幕。该动议呼吁对超过5000万瑞郎(约合4亿万元人民币)的遗产征收国家遗产税，而这一提案能否通过，则由瑞士选民和各州进行投票表决。 Keystone / Alessandro Della Valle

本周日(11月30日)瑞士全民公投的最终结果显示，瑞士选民以压倒性多数否决了针对巨额遗产征收新的高额赋税的提案，以及要求所有瑞士公民履行服务社会和环境义务的动议。

84.1%的瑞士选民对“公民责任”动议持反对立场，78.3%的选民则对遗产税动议投出了反对票。本周日的全民公投参与率达到了43%。所有州均无一例外地否决了这两项动议。

呼吁所有公民都必须强制性履行公民义务的动议，在此次公投中以压倒性劣势遭遇了空前挫败。就在六周前，伯尔尼民意调查机构gfs.bern所进行的民调中，约48%的受访者曾表示支持该动议。而在投票结果揭晓的十天前，这一比例已跌至32%。

