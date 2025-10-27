金錢在瑞士政治中扮演什麼角色？

國民院議員在秋季會議最後一天舉行投票。 Keystone / Alessandro Della Valle

長期以來，瑞士的政治資金來源幾乎無人知曉。直到最近，瑞士才開始踏出透明化的第一步，試圖揭露政黨和公投宣傳背後的金主。但與歐洲其他國家相比，瑞士的透明度究竟處於什麼水準？一項跨國調查為我們提供了答案，也引發了「金錢與政治」關係的更深層思考。

12 分钟

Balz Oertli, WAV Recherchekollektiv

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

「數據對比首次顯示：在引入政黨融資透明度規則之後，瑞士在這方面達到了歐洲平均水平。然而，監管機構自己也表示，這些規則並不能提供關於瑞士政黨收入的全面概覽。」

瑞士從2023年開始實施這項透明度規則。在此之前，瑞士的政治活動由誰資助一直是個謎。現在，三分之二的全民投票宣傳活動捐款和一半的政黨的資金捐贈者都被公開。

那麼在這方面，瑞士與整個歐洲的對比如何？荷蘭入口網站「Follow the Money」(FTM)提供了可供對比的數據。2024年，該網站對歐盟各政黨的籌資方式及其捐款來源進行了調查。

瑞士：處於歐盟屬平均水平

在政黨經費透明度方面，與23個歐盟國家相比，瑞士在全民投票和選舉方面的資金透明度排名第13位；在政黨捐款方面排名第11位。歐盟的數據來自各政黨的年度報告和國家登記冊。

各國的透明度規則各有不同。

外部内容

「瑞士處於穩定的中等位置，來自魯汶大學的政治學家托尼·保利森(Toine Paulissen)正在對歐洲全民公投宣傳活動的籌資問題展開研究，他選擇了愛爾蘭、英國和摩爾多瓦共和國作為研究對象。了解全民公投的籌資狀況，對他的分析尤為重要，因為與選舉相比，政黨在直接在公投中獲利的可能性較低。

保利森說：「為全民公投前期的宣傳投入大筆開支，顯現了政黨對某一投票議案的重視程度。因此全民公投的宣傳非常燒錢，相比之下選舉反倒用不了多少錢。」

沒有哪個國家像瑞士這樣投票頻繁。請閱讀我們的相關文章，以了解瑞士的投票情況：

相关内容

相关内容 瑞士民主 细说瑞士的全民公投 此内容发布于 瑞士的政治体系被公认为是比较稳定和平衡的体系，直接民主是瑞士政治系统的核心元素。瑞士民众可发起公民动议举行全民投票，参与国家决策。许多国家的人都希望也能像瑞士这样经常举行全民投票。然而瑞士的这些直接民主的形式，如公民动议和公民复决到底是怎么回事；瑞士的这种政治体系又是怎么发展起来的？我们简单地做一个概述。 更多阅览 细说瑞士的全民公投

然而，保利森批評說，瑞士公開捐款金額的高門檻削弱了瑞士的透明度規則。因為15’000瑞郎(13.5萬人民幣)以下的捐贈者仍然可以不被公佈身分。而預算低於5萬瑞郎的投票和大選宣傳活動甚至沒有透露具體資訊的義務。保利森說，也就是說，政黨的大量資金來源仍不得而知，因此真正的權力關係仍不明朗。

根據歐盟的一項研究，歐盟捐款的平均門檻為2,400歐元(2,242瑞郎，約合人民幣2萬元），比瑞士低約6倍。歐洲議會反貪組織GRECO也在最新報告中呼籲瑞士降低15’000瑞郎的門檻。

另一方面，捷克共和國被認為是資助競選活動透明度最高的典範國家，那裡所有支持競選活動的支出都必須透過一個專門的銀行帳戶轉賬，而且這個帳戶是向公眾公開的。

保利森說，透明度還有另一個作用，「加強人們對政治的信任。」根據瑞士廣播電視集團委託GFS機構進行的另一項調查得出的結果顯示，許多瑞士人也持同樣的觀點-80%參與調查的人認為，利益集團對政治的影響太大，金錢對政治的影響力過大。

瑞士政治融資的透明度 2023年秋瑞士作為歐洲委員會中最後一個國家，引入了政治融資透明度規則。該規則適用於國家層級的選舉和投票前的競選和宣傳活動以及聯邦議會中的政黨。花費超過5萬瑞郎的競選活動必須將相關收入的總額公佈與眾；所有超過1.5萬郎的捐款也需公開。議會政黨也必須每年將其總收入和及捐贈者公佈出來。所有數據送交瑞士聯邦審計局，由其公開發布。聯邦司法部目前正在核查這些規定的執行情況。

誰是瑞士政壇的最大捐款者？

在瑞士，每個人都可以捐款，想捐多少就捐多少。瑞士法律只禁止兩種情況：匿名捐贈和來自國外的捐贈。這與歐盟的做法如出一轍。四分之三的歐盟國家禁止匿名捐款；同樣禁止來自國外的捐款。

只有比利時、丹麥、瑞典、荷蘭和德國允許來自國外的捐贈。

外部内容

2024年，在瑞士所有公開的政黨捐款中，僅有10%來自個人；而在投票和競選宣傳活動的捐款中，僅有2%來自個人。其餘的則來自公司、專業協會、工會和非政府組織。瑞士的政黨非常依賴經濟利益或理念一致的組織的資助。最近瑞士國家控股的電信公司瑞士電信(Swisscom)的捐款引發了一場訴訟。

去年，土木工程公司協會「Infra Suisse」捐贈了約14萬瑞郎，用於支持增加高速公路的建設；公共電力供應商「Axpo」(瑞士各州持股的一家股份有限公司)捐贈了25萬瑞郎，用於支持增加可再生能源的宣傳活動。

在2024年公投宣傳期間，共出現了3,100萬瑞郎的捐款。其中一半來自產業協會。此外，非政府環保組織、房主、醫療協會和工會也捐贈了數百萬個瑞郎。

在歐盟，政治捐款主要來自個人。而在瑞士，機構、組織為政治提供的資金更多。各國在捐款的記錄和分類上採取的方式往往差異很大。

外部内容

諾丁漢大學政治學家費爾南多·卡薩爾-貝托阿認為，各組織、機構在瑞士捐款中的主導地位，其實是瑞士透明度規則的弱點。瑞士的這項捐款規則並未規定捐款上限，而尤其是當涉及法人組織，例如一個企業的捐款時，則比較棘手。 「一個企業從自身來講，並不涉及公共利益，」這位政治學者解釋道：「但那些從國家獲得合約的企業則存在利益衝突。」

卡薩爾-貝托阿認為，為了提高透明度，加強人們對政治的信任，應該限制金錢的影響，防止出現「金融競賽」，他說：「如果允許無限制的支出，就會帶來無限制的收入。而問題是，這些錢是從哪裡來的？」

卡薩爾-貝托阿說，歐洲議會建議完全禁止公司捐款。根據歐盟2021年的一項調查，歐盟只有五個國家允許來自國有控股公司的捐贈-瑞士電力供應商Axpo的捐贈行為在許多國家都是非法的。半數歐盟國家禁止與政府簽有大額合約的公司(如汽車公司)捐款。

在13個歐盟國家，禁止法人實體的捐贈。

外部内容

瑞士政黨需要捐款

對沃伍特·沃爾夫斯(Wouter Wolfs)來說，瑞士之所以沒有設定捐款上限另有原因。

這位魯汶大學的政治學家的主要研究主題是政黨融資。他說：「歸根究底，有說服力的還是理念，而不是宣傳。」大眾不應該有這樣的印象：政治目標可以用錢達到。在瑞士，因為政黨沒有國家的資助，造成這種印象就更糟。

瑞士政黨一般都是些沒有國家支持的普通協會。只有議會黨團能獲得一些辦公經費，2024年這項經費總額為740萬瑞郎。如果將這黨團經費計入政黨的公開收入中，國家資助的比例約為25%。這一比例明顯低於歐盟的平均值。

沃爾夫斯認為，只有在公平的情況下，透明度才能產生信任。因此，充足的公共資金對政黨來說非常重要。「政黨既不能成為國家的傀儡，也不能被富有捐助者當槍使」。這裡需要在國家資助和私人捐款之間找到平衡。

外部内容

數據顯示，與歐洲相比，只有馬耳他的官方補給的政黨經費比瑞士少。平均而言，歐盟國家的政黨預算超過一半來自公共資金。在愛爾蘭，政黨幾乎完全靠納稅人的錢生存。

監管機構不相信數據

2025年8月底，瑞士聯邦財政監管機構第二次公佈了各黨派的收入狀況。這些政黨在2024年的收入為2,240萬瑞郎。不過，該機構表示，這些數據「無法提供政治資金的整體情況」。

如果一個監管機構本身都認為現行透明度規則無法提供清晰的全面狀況，那麼的透明製度著實令人堪憂。

共同作者Jennifer Steiner及Luca Obertüfer

(編輯：：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校稿：盧品妤)

相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 您的国家能够抵御反民主势力吗？ 自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。 参与讨论 18 赞 查看讨论

這項研究是在新媒體獎(Prix Média Newcomer)框架下完成的。

相关内容

相关内容 民主 我们的民主时事简讯 如果您的心也为民主而跳动，那么在这里您可以找到共鸣。我们为您报道民主的动向、辩论和挑战- 敬请关注。 更多阅览 我们的民主时事简讯

阅读最长 讨论最多