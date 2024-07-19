日内瓦机场将于2025年推出航班延误收费

为了解决噪音污染问题，日内瓦机场计划在2025年推出一个配额制度：所有将航班安排在夜间10点之后从瑞士机场起飞的航空公司必须支付相应费用。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
日内瓦机场首席执行官安德列·施奈德(André Schneider)表示，自2023年该制度试行以来，航班延误的现象已经有所减少。
施奈德在瑞士报业集团媒体企业CH Media周三(7月17日)登载的一篇采访中宣布，欧洲航班的收费标准是5000瑞郎到20,000瑞郎(约合人民币41000元到16万元)；洲际航班的收费大约在10,000瑞郎到40,000瑞郎之间(约合人民币82,000元到33万元)。
日内瓦机场从去年开始，在不收费的情况下对该制度进行了测试。自此，航班推迟起飞的情况得到了大大改善。据施耐德透露：“2025年制度正式启用后，应该一笔费用都收不上来。”航空公司纷纷调整了航班时刻表。不仅如此，他还注意到，飞机噪音也有所减少。“有时候，你需要手持大棒而不是胡萝卜。”这位日内瓦机场首席执行官补充道。
飞机噪音限制
该配额制度的实施得益于对操作规程的修订。瑞士联邦环境、交通、能源与通讯部(Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications)于2022年11月批准了新条例，包括对噪音上限的规定，以及对晚于夜间10点延迟起飞的航班实行配额制度。
2022年，瑞士联邦民航局(Federal Office of Civil Aviation)宣布，新上限值限定了飞机的最大噪音。机场必须每年核查是否符合相关噪音规定。
一个反对委员会提出的反对意见表示，由于新条例的推行，当地居民将面临过度噪音污染。该委员会于2023年初向瑞士联邦行政法院(Federal Administrative Court)提起上诉。
相关内容
瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病
此内容发布于
席琳·迪翁(Céline Dion)的纪录片让一种鲜为人知的疾病走进了人们的视野。据专家介绍，这位歌手的名人身份，对大约100名身患僵人综合征(Stiff Person Syndrome)的瑞士人来说是一种幸运。
更多阅览 瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病
相关内容
安乐死组织称自杀胶囊今年将在瑞士投入使用
此内容发布于
自杀胶囊Sarco将在瑞士投入使用，这一消息已由“最后一程”组织(The Last Resort)证实。该组织7月17日表示，启动的时间应该会在今年。
更多阅览 安乐死组织称自杀胶囊今年将在瑞士投入使用
相关内容
中国主导的经济低迷严重打击了瑞士奢侈手表市场
此内容发布于
中国是奢侈手表行业的关键市场之一，中国消费者对购买昂贵手表态度谨慎、需求下滑，导致瑞士制造的手表销量大幅下跌。
更多阅览 中国主导的经济低迷严重打击了瑞士奢侈手表市场
相关内容
瑞士公民动议：反对天价房租
此内容发布于
瑞士租户协会(Swiss Tenants' Association)发起了一项反对房租过高的公民动议。该动议旨在确立成本租金原则，在房屋租赁法中排除市场因素的影响，并规定对租金进行自动调控。
更多阅览 瑞士公民动议：反对天价房租
相关内容
瑞士致力于在全球范围内废除死刑
此内容发布于
瑞士宣布，其外交政策目标之一是在全世界范围内废除死刑。瑞士联邦外交部亦将该目标设定为2024至2027年四个人权优先主题之一。
更多阅览 瑞士致力于在全球范围内废除死刑
相关内容
瑞士批准北约在日内瓦设立联络处
此内容发布于
7月15日，瑞士政府正式批准北约在日内瓦设立国际及非政府组织多边联络处。
更多阅览 瑞士批准北约在日内瓦设立联络处
相关内容
瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜
此内容发布于
日内瓦大学的科学家揭开了豹纹壁虎皮肤花纹背后的秘密。据研究发现，一种特定类型细胞的缺失造就了壁虎皮肤上独特的豹纹图案。
更多阅览 瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜
相关内容
瑞士球星沙奇里从国足退役
此内容发布于
前德国拜仁慕尼黑队和英国利物浦队瑞士籍边锋杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)在为瑞士国家队效力14年后，于7月15日宣布退出国足。
更多阅览 瑞士球星沙奇里从国足退役
相关内容
制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲
此内容发布于
瑞士制表业如今正在逆风而行，而斯沃琪(Swatch)也未能幸免于难。这个总部位于比尔(Biel/Bienne)的手表品牌今年上半年的销售跌幅较大，这主要是因为中国对奢侈品需求量的骤降。
更多阅览 制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲
相关内容
电器产品：网上便宜货常有安全隐患
此内容发布于
一项政府评测发现，瑞士市面上的电器产品中大约1/4有安全隐患。该评测报告提醒消费者，不要在非欧洲的平台与网站上购买便宜的产品。
更多阅览 电器产品：网上便宜货常有安全隐患
阅读更多
相关内容
在苏黎世机场搜寻毒品
此内容发布于
越来越多的可卡因不断被偷运到欧洲，各国海关警员在努力打击非法毒品贸易，其中也包括苏黎世机场的海关工作人员。瑞士德语区广播电视台SRF和他们一起度过了一天，想了解他们如何搜寻这种令人上瘾的毒品。
更多阅览 在苏黎世机场搜寻毒品
相关内容
苏黎世机场努力为越来越多的空中乘客提供服务
此内容发布于
从长远看，苏黎世机场的年客流量将增长2%。机场负责人卢卡斯·布罗西(Lukas Brosi)在访谈中讲述了如何在不增加航班数量，同时又不忽视二氧化碳中和目标的情况下应对这种增长。
更多阅览 苏黎世机场努力为越来越多的空中乘客提供服务
相关内容
瑞航针对境内航班推出“绿色”票价
此内容发布于
为推进可持续发展目标，瑞士航空公司(SWISS)计划针对境内航班提价。具体而言，苏黎世与日内瓦之间的直航将通过替换可持续燃料降低排放。
更多阅览 瑞航针对境内航班推出“绿色”票价
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。