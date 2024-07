日内瓦机场将于2025年推出航班延误收费

日内瓦机场将于2025年开始收取航班延误费。 Keystone-SDA

为了解决噪音污染问题,日内瓦机场计划在2025年推出一个配额制度:所有将航班安排在夜间10点之后从瑞士机场起飞的航空公司必须支付相应费用。

日内瓦机场首席执行官安德列·施奈德(André Schneider)表示,自2023年该制度试行以来,航班延误的现象已经有所减少。

施奈德在瑞士报业集团媒体企业CH Media周三(7月17日)登载的一篇采访中宣布,欧洲航班的收费标准是5000瑞郎到20,000瑞郎(约合人民币41000元到16万元);洲际航班的收费大约在10,000瑞郎到40,000瑞郎之间(约合人民币82,000元到33万元)。

日内瓦机场从去年开始,在不收费的情况下对该制度进行了测试。自此,航班推迟起飞的情况得到了大大改善。据施耐德透露:“2025年制度正式启用后,应该一笔费用都收不上来。”航空公司纷纷调整了航班时刻表。不仅如此,他还注意到,飞机噪音也有所减少。“有时候,你需要手持大棒而不是胡萝卜。”这位日内瓦机场首席执行官补充道。

飞机噪音限制

该配额制度的实施得益于对操作规程的修订。瑞士联邦环境、交通、能源与通讯部(Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications)于2022年11月批准了新条例,包括对噪音上限的规定,以及对晚于夜间10点延迟起飞的航班实行配额制度。

2022年,瑞士联邦民航局(Federal Office of Civil Aviation)宣布,新上限值限定了飞机的最大噪音。机场必须每年核查是否符合相关噪音规定。

一个反对委员会提出的反对意见表示,由于新条例的推行,当地居民将面临过度噪音污染。该委员会于2023年初向瑞士联邦行政法院(Federal Administrative Court)提起上诉。