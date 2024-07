Aeroporto de Genebra cobrará taxa de atraso em 2025

As companhias aéreas que programarem seus voos para partir após as 22h do aeroporto suíço terão que pagar uma taxa. Keystone-SDA

O Aeroporto de Genebra pretende lançar um sistema de cotas para combater a poluição sonora no próximo ano. As companhias aéreas que programarem seus voos para partir após as 22h do aeroporto suíço terão que pagar uma taxa.

O teste do sistema, que está funcionando desde 2023, resultou em menos atrasos, disse André Schneider, CEO do Aeroporto de Genebra.

Para voos europeus, a taxa varia de CHF5.000 (R$ 30.500,00) a CHF20.000, enquanto para voos intercontinentais varia de CHF10.000 a CHF40.000. Schneider anunciou a medida em uma entrevista ao grupo de jornais suíços CH Media, publicada na quarta-feira.

O Aeroporto de Genebra está testando o sistema sem taxas desde o ano passado. O número de partidas atrasadas caiu significativamente desde então. “Após o lançamento oficial em 2025, quase nenhuma taxa será aplicável”, disse Schneider. As companhias aéreas adaptaram seus horários de voo de acordo com isso. Schneider também observou uma redução no ruído das aeronaves. “Às vezes você precisa da ameaça da vara em vez da cenoura”, disse o CEO do aeroporto.

Limitação do barulho de aeronaves

O sistema de cotas foi habilitado por uma emenda aos regulamentos operacionais. O Ministério do Meio Ambiente, Transporte, Energia e Comunicações aprovou os novos regulamentos em novembro de 2022. Eles incluem a definição de um limite de barulho permitido e a implementação de um sistema de cotas para voos com atraso após as 22h.

O novo valor limita o nível máximo permitido de barulho de aeronaves, conforme anunciado pelo Departamento Federal de Aviação Civil em 2022. O aeroporto é obrigado a verificar anualmente a conformidade com esses limites de emissão sonora.

Uma objeção levantada por um comitê de oposição foi que a população local enfrentaria poluição sonora excessiva devido às novas regulamentações. O comitê apresentou um recurso ao Tribunal Administrativo Federal no início de 2023.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

