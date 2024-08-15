除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大

由于瑞士各企业的工资预测与通胀预测继续保持一致，因此，大多数行业的实际工资增长看起来不会太大。
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在开始明年的工资谈判之前，瑞士各企业会很难做出让步。约4500家参与苏黎世瑞士经济研究所(KOF)季度调查的公司预计平均加薪额度为1.6%，这与他们对未来一年的通胀预期相一致。
瑞士经济研究所此前曾对这些公司进行过调查，这些数字证实了调查的结果。5月份的那次调查预测一年内的通胀率为1.6%，而2025年的工资涨幅预测也是1.6%。今年1月时，雇主协会还在考虑将工资涨幅定在1.8%。
经济研究所还重申，预计明年的通货膨胀率为1.0%，这将使得员工的工资只有0.6%的增长。
由于长期存在员工短缺问题，预计酒店和餐饮业的加薪幅度将领先于其他行业，平均的预期加薪幅度为2.7%左右。信息和通信(1.8%加薪幅度)等知识密集型服务业也将成为对员工最慷慨的行业之一。
另一方面，尽管欧洲经济略有好转，零售业(1.1%)、批发业(1.2%)、电气设备制造业(1.2%)和机械制造业(1.3%)等则倾向于保持谨慎。而保健和社会服务行业(1.3%)员工的实际工资有可能缩水。
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