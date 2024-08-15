除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大

2006年3月20日，瑞士巴塞尔城市酒店DASBREITEHOTEL的一名残疾人员工正在清洁咖啡厅地板。非营利组织DASBREITEHOTEL设立了这家为残疾人或有特殊需求的人提供就业机会的庇护性工作场所。 KEYSTONE/Gaetan Bally

由于瑞士各企业的工资预测与通胀预测继续保持一致，因此，大多数行业的实际工资增长看起来不会太大。

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在开始明年的工资谈判之前，瑞士各企业会很难做出让步。约4500家参与苏黎世瑞士经济研究所(KOF)季度调查的公司预计平均加薪额度为1.6%，这与他们对未来一年的通胀预期相一致。

瑞士经济研究所此前曾对这些公司进行过调查，这些数字证实了调查的结果。5月份的那次调查预测一年内的通胀率为1.6%，而2025年的工资涨幅预测也是1.6%。今年1月时，雇主协会还在考虑将工资涨幅定在1.8%。

经济研究所还重申，预计明年的通货膨胀率为1.0%，这将使得员工的工资只有0.6%的增长。

由于长期存在员工短缺问题，预计酒店和餐饮业的加薪幅度将领先于其他行业，平均的预期加薪幅度为2.7%左右。信息和通信(1.8%加薪幅度)等知识密集型服务业也将成为对员工最慷慨的行业之一。

另一方面，尽管欧洲经济略有好转，零售业(1.1%)、批发业(1.2%)、电气设备制造业(1.2%)和机械制造业(1.3%)等则倾向于保持谨慎。而保健和社会服务行业(1.3%)员工的实际工资有可能缩水。