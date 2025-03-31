Twint被评为瑞士声誉最佳企业

移动支付应用Twint深受瑞士民众的欢迎。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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Twint是瑞士本土开发和运营的移动支付应用，由多家瑞士主要银行共同支持，总部位于苏黎世。用户可通过手机完成扫码付款、收发转账、在线购物及积分卡管理等操作，广泛应用于超市、餐厅、自动售货机和线上平台。
与中国的微信支付和支付宝相似，Twint也提供扫码支付和个人转账功能。但不同的是，Twint主要绑定用户的银行账户而非银行卡或余额，且数据全部存储在瑞士，强调隐私保护。此外，Twint不整合社交、理财或电商功能，更专注于“纯支付”服务，操作界面也更简洁，符合瑞士市场的使用习惯。
信息来源：Twint应用网站外部链接
根据一项消费者调研，运营该应用的公司-苏黎世的Twint股份公司(Twint AG)-被评为声誉最佳的企业。紧随其后的是薯片制造商Zweifel和草本糖品牌Ricola。
“Twint被视为瑞士的顶级企业，”市场调研公司NIQ GfK本周二(3月25日)表示。与其他同行相比，该应用在服务方面表现尤为出色。Twint去年就已排名第一，Zweifel也同样巩固了去年的位置，而第三名的Ricola则略微领先于排在第四位的连锁超市Migros。随后依次为瑞士莲(Lindt & Sprüngli)、连锁超市Coop、电商Digitec Galaxus、各州立银行集合、瑞士联邦铁路(SBB CFF FFS)以及卫浴产品生产商吉博力(Geberit)等。
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三大瑞士品牌跻身全球最具价值百强企业
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2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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在非营利组织中，瑞士空中救援(Rega)连续第八年蝉联榜首。第二名是瑞士截瘫援助基金会(Swiss Paraplegic Foundation)，第三名为瑞士红十字会(Swiss Red Cross)。
该调研由市场研究公司NielsenIQ协助开展，涵盖了瑞士50家最大企业和20家最知名的非营利组织。结果基于今年1月中旬至2月中旬期间在全瑞士范围内进行的3800次访谈。
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中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
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瑞士家庭为钱愁
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瑞士家庭倍感压力：除了高昂的医疗保险费用和不断上涨的物价，人们对工作与家庭生活的平衡也忧心忡忡。学校和青少年暴力也是热点问题。
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日内瓦机场宣布，由中国东方航空公司(China Eastern)运营，直飞中国上海的航线将于今年6月16日正式开航，每周四班。
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洛桑研究人员将康复机器人与脊髓植入装置结合，研发出一款新设备，能够帮助脊髓损伤患者重新行走。
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瑞士是全球最有价值企业的第五大中心
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国际咨询机构安永会计师事务所(EY)上周公布的数据显示，由于拥有3家跻身全球最有价值百强企业的大型集团公司，瑞士稳坐第五把交椅，而美国是排名榜当仁不让的冠军。
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