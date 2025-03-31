Twint被评为瑞士声誉最佳企业

Twint再度确认其瑞士声誉最佳企业的地位。 Keystone-SDA

移动支付应用Twint深受瑞士民众的欢迎。

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了解Twint Twint是瑞士本土开发和运营的移动支付应用，由多家瑞士主要银行共同支持，总部位于苏黎世。用户可通过手机完成扫码付款、收发转账、在线购物及积分卡管理等操作，广泛应用于超市、餐厅、自动售货机和线上平台。 与中国的微信支付和支付宝相似，Twint也提供扫码支付和个人转账功能。但不同的是，Twint主要绑定用户的银行账户而非银行卡或余额，且数据全部存储在瑞士，强调隐私保护。此外，Twint不整合社交、理财或电商功能，更专注于“纯支付”服务，操作界面也更简洁，符合瑞士市场的使用习惯。 信息来源：Twint应用网站外部链接

根据一项消费者调研，运营该应用的公司-苏黎世的Twint股份公司(Twint AG)-被评为声誉最佳的企业。紧随其后的是薯片制造商Zweifel和草本糖品牌Ricola。

“Twint被视为瑞士的顶级企业，”市场调研公司NIQ GfK本周二(3月25日)表示。与其他同行相比，该应用在服务方面表现尤为出色。Twint去年就已排名第一，Zweifel也同样巩固了去年的位置，而第三名的Ricola则略微领先于排在第四位的连锁超市Migros。随后依次为瑞士莲(Lindt & Sprüngli)、连锁超市Coop、电商Digitec Galaxus、各州立银行集合、瑞士联邦铁路(SBB CFF FFS)以及卫浴产品生产商吉博力(Geberit)等。

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在非营利组织中，瑞士空中救援(Rega)连续第八年蝉联榜首。第二名是瑞士截瘫援助基金会(Swiss Paraplegic Foundation)，第三名为瑞士红十字会(Swiss Red Cross)。

该调研由市场研究公司NielsenIQ协助开展，涵盖了瑞士50家最大企业和20家最知名的非营利组织。结果基于今年1月中旬至2月中旬期间在全瑞士范围内进行的3800次访谈。