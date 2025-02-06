瑞士媒体：瑞士政府处于两难境地 – 贸易还是人权？

维吾尔族人和藏人在瑞士受到的监控和恐吓 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

瑞士政府围绕维吾尔族人和藏人在瑞士受到的监控和恐吓进行了调查，调查结果让瑞士政府‘骑虎难下’；中国新型人工智能系统Deepseek 在天安门大屠杀等话题上存在 “记忆空白”；尽管特朗普威胁对中国商品征收关税，但中国政府希望能在政治层面获得更多回旋余地。

下面是主要内容摘要：

瑞士政府处于两难境地：贸易还是人权？

瑞士重要的跨地区日报《每日导报》(Tages-Anzeiger) 于2月3日文章报道：瑞士政府围绕“维吾尔族人和藏人在瑞士受到的监控和恐吓”进行了调查，而调查结果让瑞士政府‘骑虎难下’。

一位获得瑞士庇护的新疆人向《每日导报》证实，虽然在瑞士生活基本安全，但经常感觉受到监视：接到匿名电话、被跟踪。这位见证人有家人被关押在新疆劳动营内。文章写到：虽然上述见证“无法被独立核实，但类似经历绝非罕见。瑞士联邦情报局多年来一直就‘中国政府在海外-包括在瑞士境内-监视少数群体和异见者’的情况发出警告。

据文章介绍，此项调查由议会责成政府展开，后者将调查任务交托于一家外部机构进行。目前，政府正在努力处理这一研究报告给出的结果，但对如何处理其中的争议内容仍未达成完全一致的意见。而对报告结果的公布“一拖再拖”，没有按照之前计划-即于今年年初-向议会公布。

“瑞士不能因为经济原因而对侵犯人权的行为保持沉默。” Selina Morell，受威胁民族协会(Gesellschaft für bedrohte Völker)中国问题专家

“显然，联邦委员会不想惹恼中国…… 联邦委员伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)领导的外交部特别呼吁保持克制。” 文章写道。瑞士经济部也将该报告视为敏感问题：瑞士正在和中国展开关于自由贸易协定的升级谈判。(TagesAnzeiger外部链接/德)

Deepseek对瑞士联邦理工学院的间谍活动指控，称 目前尚无官方消息证实其真实性。 KEYSTONE

Deepseek在处理敏感历史和政治事件时表现出明显的局限性

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)1月28日报道，1月27日晚，Deepseek R1语言模型横空出世的消息惊艳了美国科技公司。其开发成本仅为600万美元(约合人民币4300万人民币)，但性能极高，甚至在某些情况下超过了Chat-GPT。然而，Deepseek在涉及天安门广场大屠杀等历史事件时出现记忆空白。

中国新型人工智能系统Deepseek 在天安门大屠杀等话题上存在 “记忆空白”，在中国与瑞士的历史事件上也表现出类似的局限性。1999年3月25日，中国国家主席江泽民访问瑞士期间，联邦广场上的 “自由西藏 “横幅激怒了他，导致取消了在联邦大厦前的军乐观礼仪式。

瑞士与中国的关系良好，自2014年7月起生效的自由贸易协定进一步加强了两国关系。然而，过去两国之间也曾因间谍活动或”自由西藏”旗帜事件而受到了影响。Deepseek对这些事件的搜索反应也显示出局限性。

例如，Deepseek对瑞士联邦理工学院的间谍活动指控，称 “目前尚无官方消息证实其真实性”。而对于伯尔尼迈林根军用机场的间谍活动，Deepseek只提到正在进行的调查，但未能给出明确结果。(Tages-Anzeiger外部链接/德)

美国依赖中国的医疗器械、药品和稀土等产品，而中国则依赖美国的销售市场和技术。 KEYSTONE

特朗普要比想象中灵活得多

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)近日发表了一篇对中国问题专家约尔格·武特克(Jörg Wuttke)的采访，这位曾在中国担任多年欧盟商会主席的专家认为，尽管特朗普威胁对中国商品征收关税，但中国政府希望能在政治层面获得更多回旋余地。武特克分析了双方可能达成的协议，以及欧洲应如何应对。

特朗普在其总统任期伊始对中国商品征收关税，对此武特克深信不疑。由于经济形势脆弱，中国几乎没有反制措施。近年来，中美冲突不断升级，特朗普和拜登都对中国商品和高科技芯片实施了关税和出口限制。

武特克现为美国管理咨询公司DGA集团的合伙人他建议各公司为地缘政治紧张局势做好准备。他认为，特朗普会用大动静施压，为谈判创造良好开端，然后进行大手笔交易。中国将尝试采取有针对性的措施来应对。

中国已经不像四、五年前所预期的那样强大，不会把美国从宝座上推下来。 中国问题专家约尔格·武特克(Jörg Wuttke)

美国依赖中国的医疗器械、药品和稀土等产品，而中国则依赖美国的销售市场和技术。中国不想招惹最强大的对手，尤其是当前经济状况较弱。特朗普可能会推动中国公司在美生产更多产品，并尝试向中国出售更多液化天然气。

武特克认为，特朗普会比预期更灵活，不会再挑起贸易争端。欧洲应该认识到美国在贸易和投资方面的重要性远超中国。(NZZ外部链接/德)

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