瑞士媒體：投靠中國-台灣本土軍政界人士成間諜

中國滲透台灣的主要對像是台灣退伍和現役軍人。 KEYSTONE

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。中國利用各種“管道和策略”對台灣軍隊、政府機構和島內親華組織進行滲透；瑞士議會呼籲延長提及人權問題的瑞士對華戰略；李嘉誠旗下的長江和記實業有限公司計劃將其在巴拿馬運河上的港口出售給美國，引中國強烈不滿。

11 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

以下是最近一週的主要內容摘要：

威脅：台灣公民為北京政府從事間諜活動

瑞士電信電子資訊平台Bluewin.ch於3月24日發布文章《威脅：台灣公民為北京政府從事間諜活動》指出，在台灣，因間諜罪被起訴的公民人數近年來急劇上升。台灣的穩定「越來越受到自己國民的威脅」。

「一般來說，關於違反《國家安全法》的行為，軍人的起訴率相對較高。這並不意味著普通人不從事類似活動，只是普通人的此類行為並不總是構成刑事犯罪。」 邢泰鑷，台灣最高檢察署檢察長

據台灣情報機構稱，中國利用各種“渠道和策略”對台灣軍隊、政府機構和島內親華組織進行滲透-主要對像是那些想獲取經濟利益、可被勒索或親中的退伍和現役軍人。

中國僱用的台灣間諜主要負責竊取機密文件、組織勸降，或部署效力中國的武裝組織。例如，中方「組織犯罪分子招募退伍軍人，讓後者說服其退役戰友一起組成’狙擊隊’，策劃針對台灣部隊和外國使館的任務」。

“不能給’背叛自己國家’的想法任何立足之地，如果台灣社會有這樣的共識，那麼中國情報部門招募間諜會難得多。” Jakub Janda，歐洲價值安全政策中心台北辦事處

最近，民進黨議員沈伯洋稱，一些台灣歌手、名流和政客也「被迫服從北京的命令，散播假訊息、表達親中觀點或獲取情報」。 ( Bluewin.ch外部链接/法)

瑞士議會國民院通過了一項提案，要求延長瑞士2021年制定的對華策略。 KEYSTONE

瑞士的對華戰略惹惱中國



3月21日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，瑞士議會國民院通過了一項提案，要求延長瑞士2021年制定的對華戰略。反對者擔心這將破壞瑞士與中國自由貿易協定升級談判的進程。

2021年3月瑞士外交部部長伊格納西奧·卡西斯(Ignazio Cassis)提出了這項中國策略，旨在代表瑞士的利益和價值觀，促進建設性和批判性的對話。戰略中也涉及了人權話題，其中提到少數民族，尤其是維吾爾族和藏族的權利受到了更大的壓力。

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儘管戰略中使用了柔和的外交詞彙，但這足以讓當時的中國駐伯恩大使做出非外交反應。王世廷在一次罕見的網路媒體會議上說，西方正在散佈有關新疆維吾爾自治區人權狀況的“不實之詞、假新聞和謊言”。瑞士應該接受中國人選擇了不同的政治制度，即“中國式社會主義”。

“西方正在散佈有關中國人權狀況的不實之詞、假新聞和謊言。” 2021年中國駐瑞士大使王世廷

對瑞士聯邦委員會來說，事態顯然變得有些“過火”。聯邦委員會不想在目前的情況下繼續實施上述雙邊對華戰略。於是外交部宣布了一項新戰略，其中也包括瑞士與其他亞洲G20國家的戰略-除中國外，印度、日本、韓國和印尼也是亞洲重要的工業化國家和新興國家。然而，國民院外交事務委員會堅持延長以前專門針對中國的戰略。國民院現已通過此提議。

國民院議員法比安·莫利納表示，應堅持實行雙邊中國戰略，因為將中國與其他亞洲國家一概而論是在“淡化重點”。自由民主黨的漢斯·彼得·波特曼則代表反對派發言說，該提議是在意識形態上“抨擊中國”-如果考慮到瑞士正在與中國進行的優化自由貿易協定進程，瑞士處境會很被動。

根據瑞士政府解釋，國民院外交事務委員會之所以提出“延長中國戰略”的議案，是誤以為相關對華政策將不再有效。外交部長卡西斯說：「這是一個誤解。」先前的對華戰略將被納入未來的二十國集團亞洲國家戰略，作為整個地區戰略的一部分。因此，瑞士政府認為該提案與實際情況並不衝突，所以瑞士政府也考慮接受該提案。 ( NZZ外部链接/德)

長江和記實業有限公司計劃將其在巴拿馬運河上的港口賣給美國，引中國不滿。 KEYSTONE

中國政府嘗試阻止巴拿馬港口出售計劃

3月21日，瑞士公共服務廣播機構瑞士德語電視台SRF報道，香港富豪李嘉誠旗下的長江和記實業有限公司計劃將其在巴拿馬運河上的港口設施出售給包括美國投資公司Blackrock在內的財團。這筆交易涉及23個國家的43個港口，價值約230億美元。中國政府對此表示不滿，稱交易是在脅迫和欺凌下達成的，並認為這是對中國國家利益的背叛。

“與Blackrock的交易是在脅迫和欺壓下達成的。” 中國外交部

兩星期前，唐納德·川普剛公開宣布他希望將巴拿馬運河拿回到美國手中，就傳出了出售港口的消息，中國政府現在顯然想阻止這筆交易。

巴拿馬運河是世界上最重要的水道之一，連接大西洋和太平洋，每年有一萬多艘商船通過這條運河。巴拿馬運河最初由美國修建，依照美國前總統吉米·卡特1977年簽署的一份相關協議，運河1999年底開始歸巴拿馬所有。然而，現任美國總統川普最近宣布，他希望將運河，特別是運河兩端的港口重新置於美國的控制之下，甚至可能為此動用軍事力量。

巴拿馬運河的貿易路線對中國非常重要；巴拿馬本身對中國在拉丁美洲的影響力也很重要。這關係到貿易路線的安全，因為巴西等國的原料也透過運河運往中國。巴拿馬還是習近平主席新絲路計畫的簽約國，不過巴拿馬後來取消了這項計畫。

顯然，中國政府現在已經委託各部門了解情況，搞清是否還能阻止這個向Blackrock出售港口的計畫。然而，專家們一致認為，目前可利用的法律手段有限。不過，中國政府可能會加大對長江和記實業的壓力，畢竟該集團還在香港和中國大陸也經營港口生意。 ( SRF外部链接/德)

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