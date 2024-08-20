2024年第二季度瑞士经济增长0.5%

瑞士第二季度的国内生产总值增长了0.5%。 Keystone-SDA

2024年第二季度瑞士经济的增长比预期略快。今年4月到6月，基准调整后的国内生产总值比上个季度增长了0.5%。

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根据联邦经济事务秘书处(Seco)的最初估算，这一增长“略微高于平均值”。工业及服务业对增长的贡献最大。

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此前瑞士财经新闻机构AWP征询过的经济学家都预测增长在0.2-0.4%之间。第一季度的国内生产总值比前一个季度增长了0.3%。

目前的数据基于联邦经济事务秘书处的一个简单估算。尚不完整的基本数据使用了预测值加以补充。该秘书处强调，以后获得的完整和更新数据仍可能改变这一结果。

今年头三个月的官方估计数字将于9月3日公布。