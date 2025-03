领导消除童工，瑞士不该错失良机

Dorothée Baumann-Pauly是国际知名商业和人权专家,也是日内瓦大学经济管理学院的教授。她是日内瓦商业与人权中心(Geneva Center for Business and Human Rights)负责人,并自2013年起担任纽约大学斯特恩商学院商业与人权中心(NYU Stern Center for Business and Human Rights)研究主任。