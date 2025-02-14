“100%可回收”成空话，On昂跑公司被指虚假环保宣传

网球明星罗杰·费德勒是On昂跑鞋的股东之一。 Keystone / Gaetan Bally

近日瑞士法语区消费者事务办公室对运动品牌On昂跑提起法律诉讼，指控该品牌涉嫌“环保洗绿”(greenwashing)。但On昂跑公司坚决否认相关指控。

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自2022年以来，On昂跑公司一直宣传其运动鞋“100%可回收，可无限循环”。然而，瑞士法语区电视台(RTS)在2024年6月的调查报道中披露，尽管On昂跑已销售数万双Cloudneo款运动鞋，但这些鞋尚未被真正回收利用。

消费者事务办公室认为，On昂跑的广告具备“环保洗绿”的所有特征。鉴于该办公室与On昂跑公司沟通后，后者“仅在官网做出轻微调整”，消费者事务办公室最终决定正式提起诉讼。

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On昂跑公司对此指控予以反驳，并称已于2024年8月启动首轮回收计划，回收了约1000双鞋。公司表示：“每双Cloudneo运动鞋有超过90%的材料已被重新利用于制造新款On昂跑鞋，剩余部分则由合作伙伴回收，用于制作各类消费及工业产品。没有一双回收的Cyclon跑鞋被填埋。”

此次消费者事务办公室的诉讼依据是瑞士新的《不正当竞争法》。自2025年1月起，该法律将禁止任何“无法提供客观、可验证依据的气候影响”类广告。

瑞士On昂跑品牌 On昂跑(On Running)成立于2010年，由铁人三项世界冠军奥利维尔·伯恩哈德(Olivier Bernhard)与好友大卫·阿勒曼(David Allemann)和卡斯帕·科佩提(Caspar Coppetti)在苏黎世共同创立。 自成立以来，On昂跑实现了快速增长。截至2020年，公司营收达到29.5亿元人民币，年复合增长率为76.6%。2021年9月15日，On昂跑在纽约证券交易所上市，市值约95亿美元。 网球明星罗杰·费德勒(Roger Federer)是On昂跑的投资人兼形象代言人。他的参与提升了品牌在全球的知名度。 在市场份额方面，2019年，On昂跑在瑞士跑鞋市场占有率达到40%，在德国市场占据10%。2020年，公司在美国高性能跑鞋领域取得了6.6%的市场份额。 在中国市场，On昂跑通过精细化的市场策略和本土化的品牌推广，取得了显著增长。