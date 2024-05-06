乌里·斯特克的财产被捐献给伯尔尼阿尔卑斯博物馆

瑞士登山家乌里·斯特克(Ueli Steck)曾创下过多个纪录，在他去世七年之后，他的财产将捐献给伯尔尼的瑞士阿尔卑斯博物馆(Alpine Museum of Switzerland)。
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斯特克的伴侣妮可尔(Nicole)上周宣布，其财产将进行合适地登记、存档，供后世查询和使用。
据这份声明所言，斯特克的成就推动了登山运动的发展，而他的人格魅力不但永驻其中，也会永驻于他带给许多人的激励之中。
声明也提到，斯特克还留下了一些物质财富，随着时间推移，他想回馈登山界的想法逐渐成熟。因此也就有了在因特拉肯地区建立一个抱石和攀岩中心的项目，这个中心将于2025年初开业。
他其余的财产将捐献给瑞士阿尔卑斯博物馆。妮可尔·斯特克表示，它将在那里得到“妥善保管”。
这位极限登山者被认为是世界上最优秀的单人登山家，并因他擅长快速攀登困难路线而为人所知。例如他至今仍保持着通过经典Heckmair路线登上艾格峰(Eiger)北坡的速攀纪录。斯特克只需2小时22分就能登上峰顶。
2017年4月30日，时年40岁的斯特克在距离珠穆朗玛峰不远的努子峰上发生登山事故，不幸殒命。
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