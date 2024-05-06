乌里·斯特克的财产被捐献给伯尔尼阿尔卑斯博物馆

乌里·斯特克被认为是世界上最优秀的单人登山家。 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

瑞士登山家乌里·斯特克(Ueli Steck)曾创下过多个纪录，在他去世七年之后，他的财产将捐献给伯尔尼的瑞士阿尔卑斯博物馆(Alpine Museum of Switzerland)。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Ueli Steck’s estate goes to Alpine Museum in Bern 原版 更多阅览 Ueli Steck’s estate goes to Alpine Museum in Bern

Русский ru Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне 更多阅览 Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

斯特克的伴侣妮可尔(Nicole)上周宣布，其财产将进行合适地登记、存档，供后世查询和使用。

据这份声明所言，斯特克的成就推动了登山运动的发展，而他的人格魅力不但永驻其中，也会永驻于他带给许多人的激励之中。

声明也提到，斯特克还留下了一些物质财富，随着时间推移，他想回馈登山界的想法逐渐成熟。因此也就有了在因特拉肯地区建立一个抱石和攀岩中心的项目，这个中心将于2025年初开业。

他其余的财产将捐献给瑞士阿尔卑斯博物馆。妮可尔·斯特克表示，它将在那里得到“妥善保管”。

这位极限登山者被认为是世界上最优秀的单人登山家，并因他擅长快速攀登困难路线而为人所知。例如他至今仍保持着通过经典Heckmair路线登上艾格峰(Eiger)北坡的速攀纪录。斯特克只需2小时22分就能登上峰顶。

2017年4月30日，时年40岁的斯特克在距离珠穆朗玛峰不远的努子峰上发生登山事故，不幸殒命。

相关内容