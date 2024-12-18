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医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”

瑞士消费者对医疗保险公司意见很大。
瑞士消费者对医疗保险公司意见很大。 Keystone-SDA

据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。

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瑞士消费者保护联盟(Alliance of Consumer Protection Organisations)日前宣布，医疗保险公司最主要的问题集中在保费、账单和赔付额度。在所有投诉、咨询和举报中，排在第二位的问题是价格上涨及相关事宜。拒绝担保等担保权问题排在第三位。第四和第五位分别是移动电话和固定电话套餐，以及延迟缴费造成的损失。

上述排名存在地区差异。在瑞士德语区，有关线上购物的咨询和举报非常频繁。法语区对担保法更感兴趣；而在提契诺州，有关医疗保险费用的咨询最多。

与前一年相比，电信方面的相关咨询锐减。该类别在2023年还排在第二位。

瑞士德语、法语和意大利语区的消费者保护组织每年都会总结并公布所有收到的投诉、咨询和举报情况。

据中国2024年3.15晚会曝光，中国消费者投诉的主要领域是：网络黑灰产；消防领域的生产、检验资质、抽检造假；预制菜行业良莠不齐，食品原材料以次充好；婚恋公司欺骗并诱导消费者高额消费；“现金贷”平台经营及管理混乱。此外，在2024年的调查中，宝马也因大力推销问题车型，口碑受到影响。

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