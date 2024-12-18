医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”

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82%的瑞士人支持在学校禁用手机
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上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
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瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
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12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。
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瑞士央行超预期降息50个基点
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瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。
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卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
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瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。
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瑞士社会凝聚力得了差评
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根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。
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欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路
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根据非政府组织欧洲运输与环境联合会(Transport and Environment, T&E)的评选，欧洲最佳铁路公司是意大利铁路公司(Trenitalia)，瑞士联邦铁路公司紧随其后，捷克私铁RegioJet公司位列第三。欧洲之星(Eurostar)表现最差。
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夜间牛铃扰民瑞士法院应接不暇
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瑞士人“好静”，附近农场的奶牛挂着牛铃彻夜摇不停，惹得弗里堡州的两位土地所有人不胜其烦。然而，联邦法院驳回了两人希望在夜间取下牛铃的诉讼请求。
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瑞士联邦理工学院：外国学生将缴纳三倍学费
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2025年秋季新学期起，瑞士联邦理工学院(ETH)的外国留学生将不得不支付更高的学费。学校预计将学费提高两倍，从现在的730瑞郎涨到2’190瑞郎(约合人民币6’000元到18’000元)。
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亿万富豪的财富在十年间实现翻倍
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十年来，瑞士超级富豪的人数及其拥有的财富大幅增长。根据瑞银集团的调研，2024年4月，亿万富翁人数达2’682人，比2015年3月增加了50%。
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多数瑞士人认为乱扔垃圾问题正在逐步改善
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近日公布的一项民意调查表明，瑞士乱丢垃圾的行为正在逐步改善。
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