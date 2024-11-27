立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

欧洲铁路出行的王者-瑞士

根据公共交通信息服务机构Litra的分析报告，瑞士人铁路使用率要高出排名第二的奥地利50%有余。
根据公共交通信息服务机构Litra的分析报告，瑞士人铁路使用率要高出排名第二的奥地利50%有余。 Keystone / Gaetan Bally

不论是人均出行次数还是出行公里数，瑞士在欧洲铁路出行方面都遥遥领先。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

根据公共交通信息服务机构Litra的数据，2023年，瑞士人均火车行程，即客运公里数达2’466公里；人均乘车次数达68次。一年来，每公里客运量增加13.2%，旅程次数上升11.5%。

这也意味着，不论在出行频率还是人均出行公里数方面，瑞士人的火车使用率都比在分析报告中排在第二位的奥地利高出50%以上。

相关内容

其他排名靠前的国家还包括法国、英国、荷兰、丹麦和卢森堡。相比之下，希腊几乎没有火车；火车在克罗地亚、保加利亚、爱沙尼亚、立陶宛和罗马尼亚使用率也很低。

从绝对数字来看，去年，瑞士火车客运量已经超过了2019年新冠疫情前的纪录，增幅2.5%，达到223亿客运公里。

该研究主要依据欧盟统计局(Eurostat)的数据。这些数据来自25个拥有铁路网的欧盟国家(马耳他和塞浦路斯除外)，以及英国、挪威和瑞士。

根据另一项全球范围内的调研，只有日本的铁路出行受欢迎度可与瑞士媲美。

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
28
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
4
5 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
46
71 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

移民政策最容易让瑞士人争得不可开交。

相关内容

移民问题最容易让瑞士人“动气“

此内容发布于 移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。

更多阅览 移民问题最容易让瑞士人“动气“
瑞士成年人在掌握基本技能方面高于平均水平。

相关内容

瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平

此内容发布于 在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。

更多阅览 瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。

相关内容

瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案

此内容发布于 瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。

更多阅览 瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
中国旅行团经常乘大巴在卢塞恩市中心停留。

相关内容

瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费

此内容发布于 卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。

更多阅览 瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
瑞士研究发现，家庭照顾者每天照护亲人的时间越长，其幸福感就越低。

相关内容

瑞士研究：家庭照顾者难幸福

此内容发布于 苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。

更多阅览 瑞士研究：家庭照顾者难幸福
欧洲越来越多的学校限制手机的使用。

相关内容

82%的瑞士人支持在学校禁用手机

此内容发布于 上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。

更多阅览 82%的瑞士人支持在学校禁用手机

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
在瓦莱州，每天都有一列阿尔卑斯区域(RegionAlps)早班车。

相关内容

瑞士联邦铁路提供更多直达便捷服务

此内容发布于 新公布的2024年的列车时刻表将为旅客提供了更好的服务，包括增开每周末从瑞士西部的日内瓦，途径苏黎世，前往东部库尔(Chur)的直达列车。

更多阅览 瑞士联邦铁路提供更多直达便捷服务
train in Switzerland

相关内容

瑞士人是最爱坐火车的欧洲人

此内容发布于 别看瑞士人在体育运动上无法在欧洲大显威力，但是说到乘火车的冠军，瑞士则甩下其他国一大截，2016年平均每位瑞士人搭乘过72次火车。

更多阅览 瑞士人是最爱坐火车的欧洲人

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团