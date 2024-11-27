欧洲铁路出行的王者-瑞士

根据公共交通信息服务机构Litra的分析报告，瑞士人铁路使用率要高出排名第二的奥地利50%有余。 Keystone / Gaetan Bally

不论是人均出行次数还是出行公里数，瑞士在欧洲铁路出行方面都遥遥领先。

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根据公共交通信息服务机构Litra的数据，2023年，瑞士人均火车行程，即客运公里数达2’466公里；人均乘车次数达68次。一年来，每公里客运量增加13.2%，旅程次数上升11.5%。

这也意味着，不论在出行频率还是人均出行公里数方面，瑞士人的火车使用率都比在分析报告中排在第二位的奥地利高出50%以上。

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其他排名靠前的国家还包括法国、英国、荷兰、丹麦和卢森堡。相比之下，希腊几乎没有火车；火车在克罗地亚、保加利亚、爱沙尼亚、立陶宛和罗马尼亚使用率也很低。

从绝对数字来看，去年，瑞士火车客运量已经超过了2019年新冠疫情前的纪录，增幅2.5%，达到223亿客运公里。

该研究主要依据欧盟统计局(Eurostat)的数据。这些数据来自25个拥有铁路网的欧盟国家(马耳他和塞浦路斯除外)，以及英国、挪威和瑞士。

根据另一项全球范围内的调研，只有日本的铁路出行受欢迎度可与瑞士媲美。

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