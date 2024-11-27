欧洲铁路出行的王者-瑞士

不论是人均出行次数还是出行公里数，瑞士在欧洲铁路出行方面都遥遥领先。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据公共交通信息服务机构Litra的数据，2023年，瑞士人均火车行程，即客运公里数达2’466公里；人均乘车次数达68次。一年来，每公里客运量增加13.2%，旅程次数上升11.5%。
这也意味着，不论在出行频率还是人均出行公里数方面，瑞士人的火车使用率都比在分析报告中排在第二位的奥地利高出50%以上。
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瑞士铁路网络是否有容纳国际竞争的空间？
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瑞士正面临来自欧盟的压力，被要求为国际列车运营商提供市场准入，但根本问题并不在于竞争。
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其他排名靠前的国家还包括法国、英国、荷兰、丹麦和卢森堡。相比之下，希腊几乎没有火车；火车在克罗地亚、保加利亚、爱沙尼亚、立陶宛和罗马尼亚使用率也很低。
从绝对数字来看，去年，瑞士火车客运量已经超过了2019年新冠疫情前的纪录，增幅2.5%，达到223亿客运公里。
该研究主要依据欧盟统计局(Eurostat)的数据。这些数据来自25个拥有铁路网的欧盟国家(马耳他和塞浦路斯除外)，以及英国、挪威和瑞士。
根据另一项全球范围内的调研，只有日本的铁路出行受欢迎度可与瑞士媲美。
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新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据
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瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士研究：家庭照顾者难幸福
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苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
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瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
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瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。
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医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
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据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。
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82%的瑞士人支持在学校禁用手机
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上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
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