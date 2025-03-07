瑞士家庭枪支暴力，受害者多为女性

家藏枪支杀人案：施害者多为60岁以上男性。 Keystone-SDA

瑞士国内涉及枪支的家庭杀人案多为谋害女性的案件，其中施害者往往是60岁以上的瑞士男性，而主要受害者则为瑞士女性。

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瑞士政府委托开展的一项研究指出，枪支是家庭杀人案件中的重要作案工具，而大多数施害者为60岁以上的瑞士人。

瑞士联邦委员会2月底宣布，瑞士女性-尤其是60岁以上者-在家中被枪杀的风险较高。这一结论来自联邦性别平等办公室(FOGE)的报告，该报告是由体会授权编写的。

研究进一步显示，2015-2022年间，涉及枪支的家庭杀人案共有41名施害者，其中仅有1人为女性。这意味着绝大多数案件都属于杀害女性的犯罪行为。

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虽然过去30年来，瑞士整体的枪支杀人案数量有所减少，但在家庭环境中的下降幅度却远小于其他场所。

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