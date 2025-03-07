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瑞士家庭枪支暴力，受害者多为女性

家藏枪支杀人案：施害者多为60岁以上男性。
家藏枪支杀人案：施害者多为60岁以上男性。 Keystone-SDA

瑞士国内涉及枪支的家庭杀人案多为谋害女性的案件，其中施害者往往是60岁以上的瑞士男性，而主要受害者则为瑞士女性。

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瑞士政府委托开展的一项研究指出，枪支是家庭杀人案件中的重要作案工具，而大多数施害者为60岁以上的瑞士人。

瑞士联邦委员会2月底宣布，瑞士女性-尤其是60岁以上者-在家中被枪杀的风险较高。这一结论来自联邦性别平等办公室(FOGE)的报告，该报告是由体会授权编写的。

研究进一步显示，2015-2022年间，涉及枪支的家庭杀人案共有41名施害者，其中仅有1人为女性。这意味着绝大多数案件都属于杀害女性的犯罪行为。

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虽然过去30年来，瑞士整体的枪支杀人案数量有所减少，但在家庭环境中的下降幅度却远小于其他场所。

根据瑞士联邦统计局2024年10月提供的最新数据外部链接，2023年瑞士警方共记录了19’918起家庭暴力事件。受害者中约70%为女性。从关系类型来看，2023年记录的家庭暴力事件中，52.5%发生在现有伴侣之间，28.1%发生在前伴侣之间。

而根据中国国务院于2023年8月28日提交的《反家庭暴力工作情况的报告》外部链接，2021年第四期中国妇女社会地位调查显示，婚姻生活中女性遭受配偶身体或精神暴力的比例为8.6%。但该报告发现，儿童及精神、智力残疾妇女等弱势群体遭受家庭暴力的发现和报告仍然困难。

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