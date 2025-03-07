瑞士家庭枪支暴力，受害者多为女性

瑞士国内涉及枪支的家庭杀人案多为谋害女性的案件，其中施害者往往是60岁以上的瑞士男性，而主要受害者则为瑞士女性。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
瑞士政府委托开展的一项研究指出，枪支是家庭杀人案件中的重要作案工具，而大多数施害者为60岁以上的瑞士人。
瑞士联邦委员会2月底宣布，瑞士女性-尤其是60岁以上者-在家中被枪杀的风险较高。这一结论来自联邦性别平等办公室(FOGE)的报告，该报告是由体会授权编写的。
研究进一步显示，2015-2022年间，涉及枪支的家庭杀人案共有41名施害者，其中仅有1人为女性。这意味着绝大多数案件都属于杀害女性的犯罪行为。
相关内容
相关内容
家暴受害者将不再失去瑞士居留身份
此内容发布于
瑞士议会将为家庭暴力的外籍受害者提供更好的保护。今后，任何摆脱暴力关系的受害者将被视作面临困境，不再失去瑞士居留身份。
更多阅览 家暴受害者将不再失去瑞士居留身份
虽然过去30年来，瑞士整体的枪支杀人案数量有所减少，但在家庭环境中的下降幅度却远小于其他场所。
根据瑞士联邦统计局2024年10月提供的最新数据外部链接，2023年瑞士警方共记录了19’918起家庭暴力事件。受害者中约70%为女性。从关系类型来看，2023年记录的家庭暴力事件中，52.5%发生在现有伴侣之间，28.1%发生在前伴侣之间。
而根据中国国务院于2023年8月28日提交的《反家庭暴力工作情况的报告》外部链接，2021年第四期中国妇女社会地位调查显示，婚姻生活中女性遭受配偶身体或精神暴力的比例为8.6%。但该报告发现，儿童及精神、智力残疾妇女等弱势群体遭受家庭暴力的发现和报告仍然困难。
即将结束 请确认您的电子邮箱地址。 我们刚刚给您寄出了一封邮件，请点击邮件内的链接，完成订阅程序。
相关内容
支持者寥寥，瑞士取消中东人道法会议
此内容发布于
瑞士原计划召开《日内瓦公约》中东适用问题的国际会议，旨在重申《国际人道法》重要性。然而因缺乏足够支持并受多国抵制，会议最终被取消。此事凸显中东局势复杂性及国际社会的分歧。
更多阅览 支持者寥寥，瑞士取消中东人道法会议
相关内容
瑞士养老金迎新变革：2026年底起每年多领一个月
此内容发布于
瑞士的第13个月养老金将从2026年12月起发放。尽管瑞士议会已对此开了绿灯，但资金来源尚未确定。
更多阅览 瑞士养老金迎新变革：2026年底起每年多领一个月
相关内容
瑞士央行确认2024年盈利810亿瑞郎
此内容发布于
瑞士央行已确认，2024年实现盈利807亿瑞郎(约合人民币6’527亿元)。正如此前宣布的那样，央行也将恢复向瑞士联邦政府及各州分配利润，总额达30亿瑞郎(约合人民币243亿元)。
更多阅览 瑞士央行确认2024年盈利810亿瑞郎
相关内容
美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响
此内容发布于
为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议于2月27日在南非首都开普敦落下帷幕，瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特在与会期间接受瑞士Keystone-SDA新闻社采访时表示，她确信，欧盟可能对美国采取的反制措施不会对瑞士造成影响。
更多阅览 美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响
相关内容
瑞士城堡迎客忙
此内容发布于
根据伞型组织瑞士国家城堡协会周三(2月26日)公布的消息，去年，瑞士城堡游客量创下历史新高。30余座主要城堡迎客总量超过150万人。
更多阅览 瑞士城堡迎客忙
相关内容
瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
此内容发布于
瑞士最繁忙的缆车之一-森蒂斯峰(Säntis)缆车将进行全面翻新，项目预计耗资2300万瑞郎(约合人民币1.87亿元)。
更多阅览 瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
相关内容
3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车
此内容发布于
自动驾驶、增加谷物进口、降低用电成本-相关法律法规修订及新政策将于3月1日在瑞士生效。以下是相关简介：
更多阅览 3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车
相关内容
瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈
此内容发布于
瑞士联邦审计部门认为，瑞士军事技术企业RUAG MRO涉嫌欺诈，缺乏诚信环境及透明度，并滋长不良企业文化。
更多阅览 瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈
相关内容
瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助
此内容发布于
瑞士的年轻人认为，他们对社会未来发展的影响力正在减弱。同时，他们也感觉代际鸿沟正在扩大。索托莫研究所(Sotomo Institute)于周四(2月20日)发布的《代际晴雨表2025》揭示了以上趋势。
更多阅览 瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助
相关内容
瑞士重申支持乌克兰
此内容发布于
瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。
更多阅览 瑞士重申支持乌克兰
阅读更多
相关内容
在瑞士遭受家暴怎么办？
此内容发布于
瑞士最新关于家暴的报告显示，2018年瑞士共发生18'522起家庭暴力事件，平均每天52起，刑法部门从2020年夏天开始加强管制，家暴者不必受到法院判刑，就可以被送入防家暴学习班。
更多阅览 在瑞士遭受家暴怎么办？
相关内容
在瑞士，众多老年女性在不为人知的角落被家暴致死
此内容发布于
在瑞士，遭受家暴致死的女性中，逾20%的人过了退休年龄。可见，老年妇女是配偶谋杀的重要受害人群。这一数据和社会通常对老年夫妇怀有的平和印象形成强烈反差。一起来了解关于此类极端暴力行为的调查。
更多阅览 在瑞士，众多老年女性在不为人知的角落被家暴致死
相关内容
瑞士近半数儿童经历过家庭暴力
此内容发布于
根据弗里堡大学代表瑞士儿童保护协会(Child Protection Switzerland)进行的年度调查结果，瑞士全国近半数的儿童在家经历过针对其身体或心理的暴力。
更多阅览 瑞士近半数儿童经历过家庭暴力
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。