瑞士生育率跌至历史新低 

2023年，瑞士每位女性子女人数为1.33人，跌至历史新低；比2022年的1.39人更少。
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去年，瑞士籍及其他国籍的母亲生育率均有下降，瑞士出生的婴儿总人数为8万人，较前一年减少2.8%。
不过，据瑞士联邦统计局6月20日公布的数据，瑞士籍母亲生育率下滑幅度为4.2%，高于其他国籍母亲生育降幅(0.8%)。这证实了统计局于今年4月份公布的人口统计数据的确切数字。
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你怎么看待瑞士低生育率的问题？
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根据最新数据，瑞士的生育率已降至20年来的最低水平。我们向读者征集了想法，谈谈生育率降低背后的原因，以及此事将给社会带来怎样的影响。在本视频中，我们精选了一些读者回复，但这些未必都是我们的看法。
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去年，瑞士籍新生儿人数为5.61万人，外籍新生儿人数2.39万人，比前一年减少了2300人，再次印证了2021年以来出生人口下降的趋势。2022年时，降幅更是达到8.1%，出生人数减少了7300人。
2023年，30岁以下女性生育率下降5.1%，降幅大于30岁以上女性(2.1%)。年轻女性组头胎生育率下降4.3%，该比例在30到39岁年龄组中为1.7%。相比之下，40岁以上年龄段的女性头胎生育率却增长了3.2%。初产妇的年龄则从2022年的31.2岁略微延迟到31.3岁。
2023年，二胎出生人数下滑2.8%，三胎新生儿人数降幅最多，达到了7.3%。各年龄段母亲三胎生育率都在走低，尤其是30到39岁人群。与之相反，四胎新生儿人数与前一年相比略上升1.9%。
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巴西“小罗”来日内瓦开汉堡店了
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前巴西足球明星罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)在日内瓦Châtelaine区的第一家餐厅开张了。这家以其球衣号码"R10"命名的餐厅主打汉堡。
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在瑞士，带狗上班可提升工作场所幸福感
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尽管一些瑞士雇主强烈反对带狗上班，但6月19日公布的一项调查显示，狗能改善办公氛围，受益者不仅限于狗主人，也包括其他同事。
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瑞士男性认为性别平等已经实现，但女性则不同意
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在瑞士Z一代男性眼里，性别平等已经取得长足进步，可在瑞士女性及年纪更长的男性看来，进步远没有那么大。
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得了乳腺癌，低收入女性的日子更难熬
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乳腺癌也讲“贫富差距”。一个瑞法联合研究小组在一项研究中发现：在女性乳腺癌患者中，经济收入较少人群的生活质量受到的冲击更大。
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瑞士意大利语区居民面对衰老态度超然
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一项调查显示，年华老去这件事对于瑞士南部居民的意义远胜于对其他地区。
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多数瑞士人仍然反对第三性别身份标识
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一项调查显示，五分之三的瑞士人反对在官方文件中使用第三性别选项。男性相比女性反对呼声更高。
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瑞士总检察长欲加强反间谍工作力度
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联邦总检察长斯特凡·布莱特勒(Stefan Blättler)称，瑞士今后应更加重视对间谍活动的防范。布莱特勒周三(6月19日)表示，最近对一名疑似俄罗斯特工的相关调查并非个案。
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越来越多的瑞士人不再关注新闻
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路透《数字新闻报告》显示，越来越多的瑞士人正在主动远离新闻，36%的瑞士人至少在某些时候不看新闻。
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瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨
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与政府紧密相关的9家企业及机构的高管去年的薪酬超过了50万瑞郎(约合人民币408万)，人数较前一年多了一位。瑞士邮政储蓄银行首席执行官Hansruedi Köng收入(不含职业养老金缴费)最高。
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瑞士雇员虽满意程度降低，却鲜有人打算换工作
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工作在瑞士的人正日益感到不满。他们还往往缺乏与雇主的感情纽带，可是想要换工作的人却寥寥无几。
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瑞士生育率急剧下降，”环球同此凉热”
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面对出生人数的历史性下跌，一些国家正试图通过加大宣传力度或提供生育奖励来提高出生率。但若想真正影响千家万户的选择，则还需再接再厉。
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瑞士人口猛增何时休？
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2023年，瑞士人口预计将突破900万大关。其人口增长速度这远高于其他欧洲国家。而这一切源于移民的大量迁入。移民问题势必将成为下次联邦大选的核心议题之一。
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瑞士创下50年来的婴儿潮纪录
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2021年，在瑞士出生的婴儿数量比过去半个世纪中的任何一年都要多。除此以外，瑞士人口预期寿命提升，死亡人数较2020年疫情前半期有所降低。
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