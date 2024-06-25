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瑞士生育率跌至历史新低 

去年，共有8万名婴儿在瑞士出生，较前一年减少2.8%。
去年，共有8万名婴儿在瑞士出生，较前一年减少2.8%。 Keystone / Gaetan Bally

2023年，瑞士每位女性子女人数为1.33人，跌至历史新低；比2022年的1.39人更少。 

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Keystone-SDA

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去年，瑞士籍及其他国籍的母亲生育率均有下降，瑞士出生的婴儿总人数为8万人，较前一年减少2.8%。 

不过，据瑞士联邦统计局6月20日公布的数据，瑞士籍母亲生育率下滑幅度为4.2%，高于其他国籍母亲生育降幅(0.8%)。这证实了统计局于今年4月份公布的人口统计数据的确切数字。 

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去年，瑞士籍新生儿人数为5.61万人，外籍新生儿人数2.39万人，比前一年减少了2300人，再次印证了2021年以来出生人口下降的趋势。2022年时，降幅更是达到8.1%，出生人数减少了7300人。 

2023年，30岁以下女性生育率下降5.1%，降幅大于30岁以上女性(2.1%)。年轻女性组头胎生育率下降4.3%，该比例在30到39岁年龄组中为1.7%。相比之下，40岁以上年龄段的女性头胎生育率却增长了3.2%。初产妇的年龄则从2022年的31.2岁略微延迟到31.3岁。 

2023年，二胎出生人数下滑2.8%，三胎新生儿人数降幅最多，达到了7.3%。各年龄段母亲三胎生育率都在走低，尤其是30到39岁人群。与之相反，四胎新生儿人数与前一年相比略上升1.9%。 

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