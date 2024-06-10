2022年，在欧洲监狱服刑的囚犯人数超过100万。尽管瑞士在押犯人数相对其人口而言低于欧洲平均水平，但自杀率却更高。
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欧洲委员会(Council of Europe)在6月6日发布的一份报告中指出，2022年，瑞士监狱中平均每1万名囚犯就有20.2人自杀。该数字在欧洲范围内为5.3人。只有拉脱维亚(Latvia)的犯人自杀率更高，达到21.7人。
每年，洛桑大学受欧洲委员会委托，收集欧洲监狱在押犯相关数据完成该报告。报告数据来自45个欧洲国家的监狱管理部门。唯一未提供数据的国家是波黑(Bosnia-Herzegovina)。
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据欧洲委员会透露，截至2023年1月底，欧洲在押犯人共1’036’680人，即每10万居民中有124人在押。这一数字在土耳其最高(408人)，其次是格鲁吉亚(256人)和阿塞拜疆(244人)。相比之下，瑞士是73人。
外国人占比较高
欧洲委员会表示，欧洲监狱中至少四分之一的囚犯是外国人。该比例因国家而异，不过中东欧国家比例低于欧洲其他地区。这也符合欧洲人口从中欧、东南欧及东欧流向西欧、南欧及北欧地区的趋势。
报告显示，71%的瑞士在押犯是外国人，该比例在人口超过50万的国家中排在第二位。只有卢森堡(Luxembourg)的监狱外籍囚犯占比更高，达到78%。
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