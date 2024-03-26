瑞士研究发现，向心理疾病患者施以援手至关重要

据目前估计，瑞士近60%的成年人，共计约210万人，曾向身边患有心理疾病的人群提供积极帮助。在患者看来，这样的支持至关重要。
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大多数受某种心理疾病困扰的人都表示，如果没有身边人给予的支持，他们只能求助额外的专业协助。以上结论由苏黎世社会与政治研究所(Institute for Social and Political Studies, Sotomo)得出，并于日前发表。
这项针对患有精神疾病患者家属、朋友的调查显示，四分之三的人感受到照顾病人的角色给他们带来了心理压力。超过半数的人认为，心理疾病患者在所处的社会环境中获得的支持不足，比如他们希望获取更多信息，并有更多机会分享个人经历。四分之三的人还表示，社会对他们的付出理解不足。
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超过三分之二的亲朋好友提供或曾经提供这样的协助至少一年时间。三分之一的人协助时长超过五年。社会与政治研究所表示，时间越长，越有可能产生摩擦。
三分之一以上的受访者在童年时曾有家人患心理疾病。其中很大一部分人受到了这段经历的负面影响。
去年11月14日至27日间，2042名来自瑞士德语区和法语区的居民在线上参与了调研。该研究由心理疾病患者亲属及知情人伞形组织“与你同在”(Stand by You)发起。
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