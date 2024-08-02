瑞士铁路客运量屡创新高

铁路客运量不断刷新纪录 Keystone-SDA

乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。

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根据瑞士公共交通协会(Association of Public Transport)7月30日的公告，与去年同期相比，瑞士铁路客运公里数增长了2.5%。除了创下第二季度的纪录外，铁路还记录了历史上第二高的客运公里数。目前的纪录是2023年第三季度创下的客运公里数57.9亿。

列车运行也创下了新的纪录，列车路径公里数增加了1.4%，达到了241万公里，打破了2024年第一季度的纪录。瑞士公共交通协会认为，暑假到来是产生新纪录的主要原因。

另一方面，铁路货运量继续下降。然而，下降速度从2024年第一季度的3.6%放缓至1%。从4月到6月，瑞士公共交通协会总共记录了30.5亿净吨公里。

这一变化趋势的主要原因是欧洲的经济状况以及沿南北轴线的众多施工项目。在2024年第一季度，铁路实现了货运记录29.1亿净吨公里。