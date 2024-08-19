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达赖喇嘛将出席苏黎世长寿仪式

达赖喇嘛曾在2010年访问过瑞士。
达赖喇嘛曾在2010年访问过瑞士。 Keystone-SDA

达赖喇嘛按计划将于8月23-26日访问瑞士。这位藏传佛教的最高领袖会在8月25日(周日)现身苏黎世哈伦体育馆(Hallenstadion)。

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Keystone-SDA

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瑞士和列支敦士登藏人团体(TGSL)上周宣布，达赖喇嘛将参加一个长寿仪式，并在哈伦体育馆用藏语做一次简短的教导。

当日9:00-10:00是十四世达赖喇嘛参与的活动，而藏人社团的其他活动将持续至14:00。

哈伦体育馆从周三下午开始售票，周日这天早晨7时开馆，活动组织者建议观众尽量“早到”。

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