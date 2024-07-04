立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

2023年-瑞士人的长寿之年 

2020年随着新冠疫情开始肆虐，女性与男性的预期寿命曾分别降至85.1岁和81岁，在2021年和2022年里也都维持在纪录水平之下。
2020年随着新冠疫情开始肆虐，女性与男性的预期寿命曾分别降至85.1岁和81岁，在2021年和2022年里也都维持在纪录水平之下。 Keystone / Gaetan Bally

2023年瑞士人的预期寿命创下了历史纪录。洛桑大学的科研人员估计，瑞士女性的预期寿命为85.5岁，男性的预期寿命则为82.2岁。 

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

洛桑大学全科医学与公共卫生中心(Unisanté)7月2日公布，2020年曾因新冠疫情而中断的这一长寿趋势似乎已经恢复。 

在此前的纪录年份2019年中，女性的预期寿命曾达到85.6岁，而男性则为81.9岁。2020年随着新冠疫情开始肆虐，女性与男性的预期寿命分别降至85.1岁和81岁，在接下来的2021年和2022年里，预期寿命也维持在纪录水平之下。 

据该中心介绍，2023年上半年尤其有利于老年人的健康，同期未曾发生流感的大规模传播。接近年底时虽有过一波老年人的死亡状况，但并未扭转这一趋势。 

全科医学与公共卫生中心的科研人员基于联邦统计局(FSO)的数据计算了瑞士人的预期寿命。去年记录的每百万居民中女性死亡人数为7900名，男性则为7400人。该中心强调，这相当于每百万居民的死亡人数减少了大约250人。 

该中心还指出，这种长寿趋势是否会持续下去，或者预期寿命曲线是否会像其他国家一样趋于平稳或放缓，都还有待观察。 

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
26
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
86
82 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
40
50 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

约24%的瑞士人自视为烟民。

相关内容

瑞士吸烟者比例下降

此内容发布于 瑞士的吸烟人数正在逐渐减少。据瑞士联邦统计局(FSO)7月2日发布的数据显示，2022年，瑞士15岁及以上人口中有24%的人吸烟。

更多阅览 瑞士吸烟者比例下降
光看比赛还不够。世界卫生组织建议每周进行150分钟中等强度的耐力训练。

相关内容

世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足

此内容发布于 世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。

更多阅览 世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足
雀巢(Nestlé)在瑞士最具价值的50个品牌中位列榜首。

相关内容

瑞士最具价值品牌：雀巢蝉联榜首

此内容发布于 总部位于伦敦的英国品牌评估咨询公司“品牌金融”(Brand Finance)近日公布的最新品牌排名显示，雀巢公司(Nestlé)品牌价值略高于185亿瑞郎(约合人民币1504亿元)，在瑞士最具价值的50个品牌中仍位列榜首。

更多阅览 瑞士最具价值品牌：雀巢蝉联榜首
深度伪造技术可用于电话诈骗。

相关内容

深伪语音骗得了人却骗不了大脑

此内容发布于 苏黎世大学在《通讯生物学》期刊(Communications Biology)上发表的一项研究发现，大脑会对人工模拟的声音和真人声音做出不同反应，即便听者本人并未识别出深度伪造技术合成的“假声音”。

更多阅览 深伪语音骗得了人却骗不了大脑
2024年6月23日，巴西球星罗纳尔迪尼奥参加他在日内瓦的第一家汉堡店R10 Burger的开业活动。

相关内容

巴西“小罗”来日内瓦开汉堡店了

此内容发布于 前巴西足球明星罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)在日内瓦Châtelaine区的第一家餐厅开张了。这家以其球衣号码"R10"命名的餐厅主打汉堡。

更多阅览 巴西“小罗”来日内瓦开汉堡店了

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
people on bench

相关内容

瑞士的健康预期寿命在不断增长

此内容发布于 近日一项最新研究发现，十年间，瑞士男性的人均健康预期寿命提高了2.1岁，女性则平均提高了1.5岁。

更多阅览 瑞士的健康预期寿命在不断增长
Old couple dancing

相关内容

瑞士00后中，半数将成为百岁老人

此内容发布于 在瑞士，百岁老人的数量和总体预期寿命呈增长趋势。2021年在瑞士出生的男孩将拥有全球最长的预期寿命。

更多阅览 瑞士00后中，半数将成为百岁老人
Elderly women exercising

相关内容

瑞士人预期寿命迅速反弹

此内容发布于 瑞士居民的预期寿命已从疫情导致的下滑中大幅恢复，2021年的死亡率处于历史最低点。

更多阅览 瑞士人预期寿命迅速反弹

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团