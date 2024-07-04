2023年-瑞士人的长寿之年 

2023年瑞士人的预期寿命创下了历史纪录。洛桑大学的科研人员估计，瑞士女性的预期寿命为85.5岁，男性的预期寿命则为82.2岁。
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洛桑大学全科医学与公共卫生中心(Unisanté)7月2日公布，2020年曾因新冠疫情而中断的这一长寿趋势似乎已经恢复。
在此前的纪录年份2019年中，女性的预期寿命曾达到85.6岁，而男性则为81.9岁。2020年随着新冠疫情开始肆虐，女性与男性的预期寿命分别降至85.1岁和81岁，在接下来的2021年和2022年里，预期寿命也维持在纪录水平之下。
据该中心介绍，2023年上半年尤其有利于老年人的健康，同期未曾发生流感的大规模传播。接近年底时虽有过一波老年人的死亡状况，但并未扭转这一趋势。
全科医学与公共卫生中心的科研人员基于联邦统计局(FSO)的数据计算了瑞士人的预期寿命。去年记录的每百万居民中女性死亡人数为7900名，男性则为7400人。该中心强调，这相当于每百万居民的死亡人数减少了大约250人。
该中心还指出，这种长寿趋势是否会持续下去，或者预期寿命曲线是否会像其他国家一样趋于平稳或放缓，都还有待观察。
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