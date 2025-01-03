2024年瑞士电动车销量下滑

瑞士电动车协会(Swiss eMobility)将销售减缓归因于2024年初实施的电动车进口税，并认为缺乏监管压力也是因素之一。 Keystone-SDA

2024年瑞士电动车销量低于前一年，瑞士电动车协会(Swiss eMobility)称这只是暂时的下滑。

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在去年瑞士售出的汽车中，19.3%为纯电动车，低于2023年的20.9%。这些数据基于初步统计结果。

瑞士电动车协会在元旦这天发布的声明中表示，这是多年来首次未能实现增长。这一趋势虽令人失望，但并不意外。

该协会认为，2024年初实施的电动车进口税是销量下降的主要原因。另外的一个影响因素，是缺乏为实现瑞士二氧化碳减排目标而施加的监管压力。

数据显示，市场状况在年内略有恢复。据瑞士电动车协会透露，最后两个季度的销量符合预期。然而与领先国家相比，瑞士的表现有所下滑。

尽管如此，2024年瑞士最热销的汽车仍是一款电动车：Tesla Model Y。其销量超过6500辆，比上一年还高。

与此同时，瑞士的公共充电站建设稳步推进。据协会主任克里斯平·罗曼(Krispin Romang)介绍，瑞士即将安装逾2万个公共充电点，在这一领域将跻身全球领先国家。

不过，各州和语言区之间的差异仍然很大：苏黎世州的电动车销量占比为24.9%，而南部的提契诺州仅为11.2%。

相比之下，2024年中国电动汽车市场继续保持强劲势头，比亚迪(BYD)等国内品牌电动车销量都大幅增长外部链接，特斯拉在中国市场的销量更是创下新高外部链接。同时在政策支持外部链接下，中国的充电基础设施也取得了显著进展，截至2024年10月，中国电动汽车充电基础设施外部链接累计数量约为1’188.4万台，同比增长49.4%。