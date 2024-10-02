23岁中国学生持刀袭击三名瑞士儿童，一人重伤

苏黎世警察封锁了事发现场。 Keystone-SDA

10月1日，一名23岁的男子在苏黎世Oerlikon地区持刀袭击了几名幼童，导致一名儿童重伤和两名5岁男童轻伤，伤者被随即送往医院。

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据苏黎世市警方称，事发时，几个孩子正跟随一名托育老师从幼儿园前往课后日托中心，路经Berninastrasse街时遭到这名男子持刀袭击。

日托中心老师立即干预了暴力行为，在另一名男子的帮助下制服了袭击者。在急救人员赶到之前，他们一直将嫌疑犯牢牢扣押。

据目前信息显示，犯罪嫌疑人是一名23岁的中国男子。《巴塞尔报》(Basler Zeitung)称，嫌犯是苏黎世大学学生。他在没有反抗的情况下被逮捕，并被苏黎世市警方带往警局审讯。

事件发生后，引起瑞士媒体的强烈关注。《新苏黎世报》(NZZ)评论道：“犯罪人原籍国的一个现象也很可能引起调查人员的注意：一段时间以来，中国当局一直在努力应对教育机构持刀袭击事件的增加。尽管近年来学校的安全防范措施已大幅加强，但在幼儿园、中小学和大学发生的此类袭击仍时有发生。”

目前案件调查正在进行。行凶者动机以及行凶者是否与日托中心或幼儿园有任何关联均尚不清楚。“恐怖主义动机不太可能存在，警方假定嫌犯是单独作案。“《新苏黎世报》写到。