白宫幕僚长大爆内幕 川普、马斯克都被扫到

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普的白宫幕僚长威尔斯在今天出刊的「浮华世界」震撼性访谈中，指川普有「酒鬼性格」（alcoholic’s personality）；不过，威尔斯随后划清界线，反批这是一篇「攻击性报导」。

浮华世界（Vanity Fair）表示，这篇报导是根据资深政治记者惠普（Chris Whipple）过去1年多次专访威尔斯（Susie Wiles）后撰写而成。

浮华世界报导指出，68岁、父亲酗酒的威尔斯说，川普有「酒鬼性格」（alcoholic’s personality），且行事风格抱持着「自认无所不能的心态，这世上完全没有他办不到的事，绝无例外」。

随着川普自1月重掌大权后展现出前所未有的总统权力，威尔斯也在访谈中界定自己的角色：她强调自己既非川普的「护航者」，但也「绝非泼妇」。

然而，威尔斯毫不客气地批评了在川普任期初担任政府效率部（DOGE）主管的亿万富豪马斯克（Elon Musk）。

她形容马斯克「完全是个我行我素的人」、「怪咖」（an odd, odd duck），也是「公开承认」吸食K他命（ketamine）的人；她也痛批政府效率部关闭美国国际开发总署（USAID）的决定，「没有一个有理性的人，会认为这样处理USAID是对的」。

根据浮华世界报导，尽管威尔斯对所谓的「核心团队」成员给予肯定，包括副总统范斯（JD Vance）、国务卿卢比欧（Marco Rubio）以及白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller），但也说范斯在已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻上，「10年来一直是阴谋论者」。

威尔斯也对司法部长邦迪（Pam Bondi）提出尖锐评论，指邦迪承诺向右翼意见领袖公布性犯罪者艾普斯坦相关文件，简直是「大出包」。

浮华世界报导指出，威尔斯还透露了川普在国内外关键政策上的看法。她说，自己与川普间有个「口头约定」，计划在90天后结束针对政治对手的「算帐行动」，尽管如此，川普仍持续公开点名政敌，要求对其展开起诉。

在乌克兰议题方面，威尔斯表示，川普认为俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）「想要一整个国家」，尽管华府一直力推和平协议。

这篇报导刊出后，威尔斯则斥之为「别有用心的攻击性报导」，指控杂志方试图针对川普团队「塑造极度混乱和负面的形象」。

她写说：「许多关键脉络都被摒除在外，我与其他人对这个团队及对总统的评论，也大多未被纳入报导之中。」

川普本人则向「纽约邮报」（New York Post）表示，威尔斯形容他具有「酒鬼性格」的说法并没有错，即使他滴酒不沾。他说：「我不喝酒，这是众所周知的事。但我常说，如果我喝酒，很可能会变成酒鬼。我自己已经公开这样说过很多次。那是一种占有欲非常强的个性。」