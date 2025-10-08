监督组织：脸书与IG等社媒在阿富汗遭刻意限制

（法新社喀布尔8日电） 网路监测组织今天表示，包括脸书、Instagram和Snapchat等多个社媒平台，在阿富汗遭「刻意限制」。距离阿富汗全国近日发生48小时通讯大规模中断仅时隔一周。

法新社记者发现，自7日起阿富汗各省份的智慧型手机用户便陆续发现社群媒体时而可用、时而受限，且网速明显低于平常。

监控资安与网路管理的组织NetBlocks说：「目前多个业者都已证实有遭限制的情况，这种模式显示是刻意人为所致。」

NetBlocks还说，这次封锁「主要影响行动网路，但部分固网用户也受到波及」

塔利班政权至今未回应相关询问。

阿富汗6日突然发生行动电话服务及网路未预警全面中断，导致商业活动停摆，民众与外界完全失去联系。

这波通讯大断线发生的几周前，阿富汗神秘的最高领袖艾昆萨达（Hibatullah Akhundzada）才以打击「不道德行为」为由，下令对一些省份切断高速网路。

当时NetBlocks表示，这次中断「与刻意切断服务的情况相符」，并指出网路连线仅剩平时大约1%的水准。

自塔利班政权于2021年重新上台以来，实施严格伊斯兰律法，但这是阿富汗首次全国性通讯被切断。