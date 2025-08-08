乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制

瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
该研究所7月31日表示，乌鸦类鸟(即鸦科动物)尤其会在新播种的玉米和向日葵田里造成严重破坏。
但问题在于，这类动物会很快习惯目前使用的号角、稻草人或气球等声效驱赶手段。该所指出，即便是通过射击来调节数量，也未被证明有效。
因此，这个研究所希望找到一种方法，在“动物对措施产生适应能力之前”先一步行动。该中心智慧农业技术研究站的托马斯·安肯(Thomas Anken)在新闻稿中表示：“农作物只在几周内面临风险，但乌鸦类的学习速度非常快。”
相关内容
相关内容
人工智能词解
此内容发布于
与人工智能相关的术语有很多，它们究竟是什么意思？这个短视频我们给你简单讲解一下，从中了解什么是自然语言处理和通用人工智能。
更多阅览 人工智能词解
据他们介绍，一种可能的办法是制造配备探测摄像头和号角的智能稻草人。它们在外形上与传统稻草人几乎没有共同之处：新闻稿附带的照片显示，这是一种配有太阳能板的金属结构，没有“穿戴“破布衣服和草帽。目前，多块农田中正在对相应原型机进行测试。
之后，该项目计划在2026年起研发成型系统。项目资金由瑞士联邦农业局提供。
作为项目的一部分，研究人员还计划分析不同地区不同种类乌鸦的警戒叫声，并将考虑它们的区域差异或“方言”。
相关内容
中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
此内容发布于
楚格的“加密谷”又迎来一位新成员。中国加密货币交易所Jucoin将把其欧洲总部设在巴尔(Baar)，该公司于周三(8月6日)宣布了这一消息。
更多阅览 中国加密货币巨头进驻瑞士“加密谷”
相关内容
棕熊回归瑞士已经20年
此内容发布于
棕熊这种掠食动物曾在瑞士遭遇过灭绝，但在2005年7月25日，也就是整整20年前，有人在瑞士目击到一头熊，这是它们在101年之后首次现身瑞士。
更多阅览 棕熊回归瑞士已经20年
相关内容
逾万家酒店起诉Booking.com
此内容发布于
欧洲酒店业正将Booking.com告上法庭。1万多家酒店参与了一项集体诉讼，要求这家旅游平台赔偿其多年来强迫实施价格限制所造成的损失。
更多阅览 逾万家酒店起诉Booking.com
相关内容
瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表
此内容发布于
苏黎世大学的一项研究表明，当动物在群体中担任决策角色时，它们的心跳会加快。
更多阅览 瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表
相关内容
越来越多儿童对腰果过敏
此内容发布于
瑞士国家科学基金会(SNSF)7月29日发布消息称，欧洲过敏登记数据分析显示，越来越多儿童对腰果出现过敏反应。而成年人则极少受到影响。
更多阅览 越来越多儿童对腰果过敏
相关内容
气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家”
此内容发布于
土拨鼠如今生活的位置平均比40年前上移了86米。不过，根据一项最新研究，它们的生存“天花板”并未改变，它们至今仍无法越过海拔2700米的界限，而这一限制早在1982年就已存在。
更多阅览 气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家”
相关内容
瑞士中小企业面临招工难题
此内容发布于
瑞士中小企业正面临严重的用工短缺问题，而员工议价能力增强与缺勤率上升使这一难题愈发棘手。
更多阅览 瑞士中小企业面临招工难题
相关内容
瑞士民众：中毒急救热线不能停
此内容发布于
在瑞士，逾十万民众正在签署联名请愿书，呼吁挽救全天候提供中毒咨询的热线服务Tox Info Suisse。
更多阅览 瑞士民众：中毒急救热线不能停
相关内容
瑞士研究发现，常见物种对食物网稳定至关重要
此内容发布于
一项瑞士研究表明，常见动植物物种的流失可能导致食物网变得不稳定，进而对整个生态系统造成严重后果。
更多阅览 瑞士研究发现，常见物种对食物网稳定至关重要
相关内容
瑞士储蓄账户利息微乎其微
此内容发布于
瑞士储蓄账户的利率已大幅下滑。据线上比价平台Moneyland发布的一项研究，短暂的高利率时期已经结束。
更多阅览 瑞士储蓄账户利息微乎其微
阅读更多
相关内容
如果你在瑞士看到这些鸟，那是一种幸运
此内容发布于
瑞士鸟类观测站今年将迎来成立100周年纪念，这个观测站为所有鸟类爱好者编制了一份瑞士鸟类清单。这里是精选出的几种比较特殊的鸟，如果你在瑞士见到它们，是幸运的象征。
更多阅览 如果你在瑞士看到这些鸟，那是一种幸运
相关内容
爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结
此内容发布于
在瑞士，猫每年捕杀数百万只鸟、青蛙和其他动物，但政治家们却都不愿意对此采取任何行动。目前官方正在针对一项“十年内暂停进口和繁殖猫”的建议进行讨论，不知这是否能产生一些影响？
更多阅览 爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结
相关内容
小鸟只是看起来很无助而已
此内容发布于
目前正值这样一个高峰期，各地的救护站每天收到很多这样的鸟宝宝。而实际上这些看似楚楚可怜的小鸟，就算有家难归，也…
更多阅览 小鸟只是看起来很无助而已
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。