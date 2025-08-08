乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制

瑞士联邦食品科技农业研究所要解决的挑战在于，乌鸦等鸟类很快会习惯号角、稻草人或气球等声效驱鸟手段。 Keystone-SDA

瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。

该研究所7月31日表示，乌鸦类鸟(即鸦科动物)尤其会在新播种的玉米和向日葵田里造成严重破坏。

但问题在于，这类动物会很快习惯目前使用的号角、稻草人或气球等声效驱赶手段。该所指出，即便是通过射击来调节数量，也未被证明有效。

因此，这个研究所希望找到一种方法，在“动物对措施产生适应能力之前”先一步行动。该中心智慧农业技术研究站的托马斯·安肯(Thomas Anken)在新闻稿中表示：“农作物只在几周内面临风险，但乌鸦类的学习速度非常快。”

据他们介绍，一种可能的办法是制造配备探测摄像头和号角的智能稻草人。它们在外形上与传统稻草人几乎没有共同之处：新闻稿附带的照片显示，这是一种配有太阳能板的金属结构，没有“穿戴“破布衣服和草帽。目前，多块农田中正在对相应原型机进行测试。

之后，该项目计划在2026年起研发成型系统。项目资金由瑞士联邦农业局提供。

作为项目的一部分，研究人员还计划分析不同地区不同种类乌鸦的警戒叫声，并将考虑它们的区域差异或“方言”。