乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制

瑞士联邦食品科技农业研究所要解决的挑战在于，乌鸦等鸟类很快会习惯号角、稻草人或气球等声效驱鸟手段。
Keystone-SDA

瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前，该机构正在测试一种系统，以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。

该研究所7月31日表示，乌鸦类鸟(即鸦科动物)尤其会在新播种的玉米和向日葵田里造成严重破坏。

但问题在于，这类动物会很快习惯目前使用的号角、稻草人或气球等声效驱赶手段。该所指出，即便是通过射击来调节数量，也未被证明有效。

因此，这个研究所希望找到一种方法，在“动物对措施产生适应能力之前”先一步行动。该中心智慧农业技术研究站的托马斯·安肯(Thomas Anken)在新闻稿中表示：“农作物只在几周内面临风险，但乌鸦类的学习速度非常快。”

据他们介绍，一种可能的办法是制造配备探测摄像头和号角的智能稻草人。它们在外形上与传统稻草人几乎没有共同之处：新闻稿附带的照片显示，这是一种配有太阳能板的金属结构，没有“穿戴“破布衣服和草帽。目前，多块农田中正在对相应原型机进行测试。

之后，该项目计划在2026年起研发成型系统。项目资金由瑞士联邦农业局提供。

作为项目的一部分，研究人员还计划分析不同地区不同种类乌鸦的警戒叫声，并将考虑它们的区域差异或“方言”。

乌鸦、椋鸟、麻雀这些“小机灵鬼”，靠一个破稻草人就想吓走它们？不可能的。全球科研人员已经玩起了AI驱鸟大作战-谁才是农田里的智商天花板？

在欧洲，瑞士Agroscope的AI稻草人配上摄像头+号角，专门针对乌鸦“方言”下手；荷兰的ABCD项目外部链接用激光轰退鹅群，命中率九成不在话下。欧洲的玩法就是：精准识别，反应要比鸟快。

亚洲这边更接地气。台湾用深度学习+激光外部链接，把椋鸟、麻雀识别得明明白白，效率97%；印度则用传感器+声光报警+机械动作外部链接做成“低配AI稻草人”，小农户也能用得起。重点是成本低、好维护。

非洲的卢旺达更神奇-卡内基梅隆大学非洲分校直接用摄像识别+超声波外部链接，让人听不见的“鸟驱逐令”悄悄生效；而在北美，美国玉米地里的“激光稻草人”外部链接能让欧亚椋鸟的来访率直降七成。

结论？人类在和鸟的智力对决中，终于有了几分胜算……但这场智慧较量，恐怕还远没到终点。

河乌

相关内容

如果你在瑞士看到这些鸟，那是一种幸运

此内容发布于 瑞士鸟类观测站今年将迎来成立100周年纪念，这个观测站为所有鸟类爱好者编制了一份瑞士鸟类清单。这里是精选出的几种比较特殊的鸟，如果你在瑞士见到它们，是幸运的象征。

更多阅览 如果你在瑞士看到这些鸟，那是一种幸运
山姆是个好孩子，除了它捕猎的时候。

相关内容

爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结

此内容发布于 在瑞士，猫每年捕杀数百万只鸟、青蛙和其他动物，但政治家们却都不愿意对此采取任何行动。目前官方正在针对一项“十年内暂停进口和繁殖猫”的建议进行讨论，不知这是否能产生一些影响？

更多阅览 爱鸟还是爱猫，瑞士人陷入纠结
遗落的幼鸟

相关内容

小鸟只是看起来很无助而已

此内容发布于 目前正值这样一个高峰期，各地的救护站每天收到很多这样的鸟宝宝。而实际上这些看似楚楚可怜的小鸟，就算有家难归，也…

更多阅览 小鸟只是看起来很无助而已

