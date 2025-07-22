欧盟研究发现-瑞士是欧洲最具创新力的国家

瑞士在创新方面的代表性成就：日内瓦的欧洲核子研究中心(CERN)。 Keystone / Christian Beutler

欧盟委员会的一项年度分析指出，瑞士的得分较去年略有下降，但幅度不足以令其失去第一的位置。

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瑞士已连续八年蝉联欧盟委员会“创新排行榜”(European Innovation Scoreboard，EIS)榜首位置。2025年版报告于周二(7月15日)发布，比较对象包括27个欧盟成员国及其他12个欧洲国家。

今年跻身前五名的国家还有瑞典、丹麦、荷兰和英国。在欧洲以外，韩国是最具创新力的国家。该排行榜共使用32项指标，涵盖创新的各个方面。

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与2024年相比，瑞士今年得分有所下降-报告指出，原因主要是“设计申请”这一指标下滑。然而，宽带接入等其他方面则呈现积极趋势。

报告还写道，瑞士拥有欧洲最具吸引力的科研体系。