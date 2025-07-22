欧盟研究发现-瑞士是欧洲最具创新力的国家

欧盟委员会的一项年度分析指出，瑞士的得分较去年略有下降，但幅度不足以令其失去第一的位置。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士已连续八年蝉联欧盟委员会“创新排行榜”(European Innovation Scoreboard，EIS)榜首位置。2025年版报告于周二(7月15日)发布，比较对象包括27个欧盟成员国及其他12个欧洲国家。
今年跻身前五名的国家还有瑞典、丹麦、荷兰和英国。在欧洲以外，韩国是最具创新力的国家。该排行榜共使用32项指标，涵盖创新的各个方面。
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创新能力：“瑞士和中国本就无法比较”
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与2024年相比，瑞士今年得分有所下降-报告指出，原因主要是“设计申请”这一指标下滑。然而，宽带接入等其他方面则呈现积极趋势。
报告还写道，瑞士拥有欧洲最具吸引力的科研体系。
由欧盟委员会发布的《欧洲创新排行榜》是衡量各国科研与创新表现的年度评估工具，涵盖的指标包括人力资源、科研合作、知识产权、数字化与生产力等。2025年版报告显示，自2018年以来，欧盟整体创新表现提升12.6个百分点，但近一年略有下降。
瑞士的2025年创新指数得分为欧盟平均值的139.8%，连续第八年排名第一。其研究系统吸引力、高素质人力资源、国际科研合作等方面领先全欧，博士毕业生比例和外籍博士生比例居首。此外，瑞士在公私合作出版、专利申请及资源生产率等领域表现尤为出色。
尽管总体领先，瑞士在多个关键领域落后于欧盟平均水平。企业研发的直接和间接政府资助仅为欧盟均值的18%，中小企业流程创新得分也极低，合作创新活动不如人意。此外，瑞士的中高技术产品出口和高技术进口也远低于欧盟平均，限制了创新的国际影响力。
来源：《欧洲创新排行榜》官方网站外部链接
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瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。
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4月，ABB集团表示拟分拆机器人业务独立上市，并计划在2026年第二季度完成100%分拆。与此同时，ABB于近日宣布拓展在华业务，引进三款新型机器人系列，用于电子、消费品工业、制造业等高速发展的领域。
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