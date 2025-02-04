中美人工智慧大戰升級，瑞士夾縫中求生

中國人工智慧新創公司DeepSeek推出的全新開源人工智慧模式“DeepSeek-R1”為此領域效率樹立了新標準。 Keystone-SDA

農曆春節之際，中國人工智能初創企業DeepSeek(深度求索)發布的全新開源人工智能模型“DeepSeek-R1”正在打開人工智慧創新洪流的閘門。與此同時，瑞士正為美國限制人工智慧晶片的對瑞出口而焦慮不已。

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美國前總統拜登在卸任前的最後幾天簽署了一項行政命令，進一步限制尖端人工智慧硬體出口，以確保美國在科技領域的絕對領先地位。美國目前在最先進的人工智慧晶片生產領域占主導地位，但擔心中國、俄羅斯等與之競爭的大國會利用美國的創新和硬體損害美國利益。

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美國的新法令雖然將極少數最信任的盟友國排除在出口限制之外(以歐洲國家為主)，但並未將瑞士算在其中。這將對瑞士一系列依賴人工智慧獲得前沿競爭力的產業造成影響，包括製藥企業、醫療設備製造商、自動駕駛汽車製造業、機器人領域以及金融業。

雖然目前尚不清楚川普新政府是否會採取5月生效的出口限制新規，但瑞士不能坐以待斃。

瑞士經濟部長蓋伊·帕爾莫蘭(Guy Parmelin)在接受《新蘇黎世報·週日版》採訪時表示：「美國把各國分了類，但分類標準不明確。瑞士被分在第二梯隊，獲得的晶片數量較少。 首先我們需要了解背後的原因，是安全方面的考慮？還是為了阻止瑞士的發展速度？

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人工智慧井噴式發展

然而，中國人工智慧新創公司DeepSeek的新型R1模型橫空出世，讓這個問題更加複雜。這款模型比ChatGPT等同類模型更先進，能先進行內部推理，再給出答案。 R1所使用的運算技術能讓晶片發揮更大的效能，被譽為效率上所取得的重大突破。

有關DeepSeek R1 DeepSeek R1是一種開源人工智慧模型，旨在實現廣泛可用性和低成本。 與大多數傳統大型語言模型(LLM)不同，DeepSeek-R1採用了一種被稱為“模擬推理”(simulated reasoning)的方法。模擬了類似人類的思考鏈，採用長鏈推理(Chain-of-Thought，CoT)技術，能夠逐步分解複雜問題，並透過多步驟邏輯推理解決問題。這個過程比典型的語言模型耗時更多，但在處理數學、物理和自然科學領域的任務時，能顯著提高結果的準確性。 該模型的開發時間為60天，投資成本560萬美元。

隨即，該公司向全球大眾公佈了其優化配方，讓其他公司也能效仿。

瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)人工智慧中心聯合負責人Marcel Salathé表示，瑞士目前的處境很尷尬，正需要關鍵硬體設備的時候卻遭到限制。

他告訴瑞士資訊：「在人工智慧爆炸式發展的時代，瑞士不能承受運算能力被束住手腳。」並補充道，DeepSeek取得的效率突破是一把雙面刃。以低成本開發現有晶片的潛力，會推動人工智慧的進一步發展，但也推高了對晶片量的需求。

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Salathé說：「隨著人工智慧模型的不斷改進，對人工智慧的整體需求將迅速增長，我們目前的運算需求很快就會被用完。」

新思維機器

似乎是為了印證他的說法，開源人工智慧社群Hugging Face的研發人員在過去幾天內，運用DeepSeek低成本高能效的方式開發出700多種不同的人工智慧模型。這些模型可以完成不同任務，例如透過快速擷取病人病史來幫助醫生診斷疾病。

Hugging Face資深研發科學家Lewis Tunstall指出：「R1有效填補了封閉式、專有模式與開源模式之間的缺口。這項突破能讓全世界的人都體會到這種新思維機器觸手可及。」

根據瑞士科學與技術促進非營利組織CH++提供的消息，假如美國提出的限額在5月正式實施，瑞士在2025年到2027年間將只能獲得16’500個尖端人工智慧晶片。該組織在新聞稿中表示，這些晶片中約60%的配額會貢獻給瑞士最大的20家企業。

超級電腦升級困難重重

從這個角度來看，瑞士阿爾卑斯山超級電腦(Alps supercomputer)目前使用了10’752塊同類產品中最先進的Nvidia Grace Hopper晶片。

瑞士國家超級電腦中心(The Swiss National Supercomputing Centre ,CSCS)於去年秋天推出了這款超級電腦。目前，晶片數量可以滿足需求。但中心副主任Maria Grazia Giuffreda向瑞士資訊透露：「限制政策一旦實行，很可能對系統升級造成影響。例如，如果我們計劃在2028年至2032年進行系統升級。」

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瑞美商會(Swiss-American chamber of commerce)執行長Rahul Sahgal也擔心晶片封鎖將對瑞士超級電腦和聯邦理工學院進行的其他人工智慧領域的研究造成影響。

不僅如此，他擔憂瑞士關鍵性的人工智慧研究受限會對美國在瑞士的投資產生不利的連鎖反應。

Sahgal告訴瑞士資訊：「晶片出口限制一旦生效，將對瑞士和美國間的貿易往來造成負面影響。首當其衝的是高度依賴美國提供人工智慧晶片的研究院所。」

「這會限制兩國之間的科學研究及知識交流，進而導緻美國削減在瑞士的投資。因為許多美國企業在瑞士設有研究中心。」

OpenAI和Anthropic等頗具影響力的美國人工智慧企業都在蘇黎世開設了辦事處。

洛桑聯邦理工學院的Salathé解釋說：「即便是最新的人工智慧晶片也有保質期，每隔幾年，新一代晶片推出時，現有晶片就會過時。我們目前的基礎設施堅持不了幾十年。」

「我們已經開始計算未來五年需要的晶片數量了。如果連買不買得到都不知道，制定未來計劃就更談不上了。」

如果從美國買到的人工智慧晶片大幅減少，瑞士將無計可施。因為到目前為止，沒有其他國家有能力生產最新一代的晶片。

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美國人工智慧晶片限制 1月13日，美國收緊政策，阻止最先進的人工智慧技術落入「敵對」國家的手中。 美國已經對中國、俄羅斯、北韓和伊朗等國家實施了嚴格的晶片出口限製或禁令。修訂後的法規將加入新的禁令條例。 澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、韓國、西班牙、瑞典、台灣及英國是唯一被排除在限制條款以外的國家。瑞士被列入二梯隊國家，晶片進口會受到一定程度的限制。 該法令旨在限制美國生產的硬體所提供的運算能力(以總處理性能TPP單位衡量)。 根據瑞士科學與技術促進組織CH++的數據，瑞士在2025-2027年期間的TPP限額被設定為7.9億TPP 單位，相當於約16’500個最新一代人工智慧晶片。 根據新規，各國可以申請「國家驗證終端用戶」資格(National Validated End User ,NVEU)，這樣，到2027年就能獲得最高可達50.64億TPP單位的更高配額，相當於約32萬個Nvidia H100晶片。 但是，CH++強調，這涉及“相當嚴格的安全要求和極其複雜的合規義務，對許多機構來說將是巨大挑戰。” 新出口限制規定一經川普政府批准，將在磋商期後，於5月15日生效。

(編輯：Virginie Mangin/sb，編譯自英文：武建博，繁體校對：盧品妤)