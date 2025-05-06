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人工智能型神经技术：精神疾病的希望，还是个人隐私的威胁？

此内容发布于 集成了人工智能的神经技术虽可用于治疗帕金森综合症和抑郁症等疾病并改善人们的心理健康，却也能操纵人们的神志并读取人们的想法。尤为引发关注的是，以埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的Neuralink为代表的私营公司实现了对这类技术的掌控。怎样做才能在通过人工智能精神技术治疗精神疾病的同时，又能捍卫个人隐私和精神自由？

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