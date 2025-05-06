人工智能词解 与人工智能相关的术语有很多，它们究竟是什么意思？这个短视频我们给你简单讲解一下，从中了解什么是自然语言处理和通用人工智能。 此内容发布于 2025年05月06日 - 09:00 1 分钟 Michele Andina 我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。 作者的更多报道 Multimedia Matthew Allen 我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。 我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。 作者的更多报道 英文部 其他2种语言 English en Artificial intelligence explained 原版 更多阅览 Artificial intelligence explained Português pt O que é inteligência artificial? 更多阅览 O que é inteligência artificial? 相关内容 相关内容 时事通讯：瑞士媒体里的中国 如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。 更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国 外部内容 无法保存您的订阅。 请再试一次。 即将结束 请确认您的电子邮箱地址。 我们刚刚给您寄出了一封邮件，请点击邮件内的链接，完成订阅程序。 本月视频精选 不再错过瑞士资讯swissinfo.ch你关注语言推出的新视频；订阅本通讯，每月通过邮箱接收最新一期视频汇总。 每月 瑞士广播电视集团(SRG SSR)的隐私政策提供了有关数据处理的附加信息。 注册后，您将收到我们欢迎系列的时事通讯，以及每年最多6次瑞士资讯SWI swissinfo.ch的更新和背景信息。 我同意瑞士资讯SWI swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)的数据处理条款。 订阅 所有通讯 阅读最长 相关内容 外交事务 移民国瑞士：很多人想来，很多人想走 更多阅览 移民国瑞士：很多人想来，很多人想走 相关内容 外交事务 移民國瑞士：很多人想來，很多人想走 更多阅览 移民國瑞士：很多人想來，很多人想走 相关内容 高齢化社会 在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难 更多阅览 在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难 相关内容 传说中的瑞士长寿疗养院，到底在卖什么？ 更多阅览 传说中的瑞士长寿疗养院，到底在卖什么？ 相关内容 外交事务 纽约、北京、东京 – 瑞士联邦委员出访忙 更多阅览 纽约、北京、东京 – 瑞士联邦委员出访忙 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Marc Leutenegger 您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？ 瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。 参与讨论 2025年04月25日 2 赞 13 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Jessica Davis Plüss 你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？ 人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？ 参与讨论 2025年05月02日 3 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Aylin Elçi 你所在的国家是如何治疗精神疾病的？ 大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？ 参与讨论 2025年04月29日 3 赞 9 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 时事通讯：瑞士媒体里的中国 符合JTI标准 相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 欧盟部署“超级人工智能中心”：瑞士面临出局风险？ 此内容发布于 2025年04月02日 欧盟宣布将在人工智能领域投入巨额资金，打造一个在地位上可与举世闻名的日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)比肩的“超级人工智能中心”。瑞士却将因其非欧盟成员国的身份而遭冷遇。 更多阅览 欧盟部署“超级人工智能中心”：瑞士面临出局风险？ 观点 相关内容 人工智能能否解决人道主义援助的资金问题？ 此内容发布于 2025年04月24日 美国政府冻结了美国国际开发署(USAID)的资金，令全球的援助计划面临瘫痪。在这种情况下，利用人工智能可以帮助提高援助效率。但人工智能需要慎用，才能避免出现意想不到的失误。 更多阅览 人工智能能否解决人道主义援助的资金问题？ 相关内容 人工智能“抢饭碗”：瑞士年轻人青睐当泥瓦匠 此内容发布于 2024年12月16日 在瑞士及世界范围内，自动化程度随着生成式人工智能技术的蓬勃发展而不断提高。面对这一情形，年轻一代正在重新审视他们的职业选择。与此同时，著名的瑞士学徒制度将如何适应这些快速的变化？ 更多阅览 人工智能“抢饭碗”：瑞士年轻人青睐当泥瓦匠 相关内容 人工智能芯片之争：瑞士缘何不被美国视为盟友？ 此内容发布于 2025年01月27日 日前，美国将瑞士排除在无限制获取人工智能所需芯片的盟友名单之外。美国试图通过限制先进芯片技术的出口，防止中国在人工智能和军事领域取得优势。在此背景下，美国对芯片出口实施了更严格的管控政策，这也波及到瑞士等未被列入“最亲密盟友”名单的国家。 更多阅览 人工智能芯片之争：瑞士缘何不被美国视为盟友？ 相关内容 人工智能型神经技术：精神疾病的希望，还是个人隐私的威胁？ 此内容发布于 2024年11月26日 集成了人工智能的神经技术虽可用于治疗帕金森综合症和抑郁症等疾病并改善人们的心理健康，却也能操纵人们的神志并读取人们的想法。尤为引发关注的是，以埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的Neuralink为代表的私营公司实现了对这类技术的掌控。怎样做才能在通过人工智能精神技术治疗精神疾病的同时，又能捍卫个人隐私和精神自由？ 更多阅览 人工智能型神经技术：精神疾病的希望，还是个人隐私的威胁？ 相关内容 人工智能接受审判：算法出错了，责任该谁担？ 此内容发布于 2024年10月17日 如果人工智能出了大问题，能把它告上法庭吗？最近在日内瓦举行的一次活动就模拟了这样的场景。 更多阅览 人工智能接受审判：算法出错了，责任该谁担？
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