為了蘋果更完美我們要付出何等代價

果農在測量蘋果大小。 Keystone / Gian Ehrenzeller

我們總是能在貨架上找到形狀漂亮、毫無瑕疵的水果，這是因為在果樹種植業中已大量使用了生長激素。但科學家還不知道這會對人類健康造成多大影響。

11 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

相关内容 通訊訂閱 如果你訂閱了我們的電子報(Newsletter)，每週你會在你註冊的信箱中收到一封免費電子郵件，內容是瑞士資訊繁體中文版報道。 現在就點擊訂閱。 更多阅览 通訊訂閱

蘋果是瑞士人最愛的水果，沒有之一，本地的菜籃子裡少不了它。那麼瑞士的女士、先生們平均每年要吃掉多少個蘋果呢？100個!這是瑞士果農的同業公會-瑞士果業協會提供的數據。

但許多「蘋果迷」並不知道的是：他們的心頭好竟可能被噴灑過對健康有潛在威脅的植物激素(生長調節劑)，這才長得又大又紅。

這類化學物質也被稱為生長調節劑或美容農藥，瑞士果園每年的使用量大概在300公斤，可滿足蘋果種植總面積83%的需求。

使用這類荷爾蒙還可以控制收成，也稱為「化學間苗」。一棵樹結的果子越少，所結的果實就越大。

外部内容

蘇黎世聯邦理工大學(ETH)的Lucca Zachmann對此進行了學術研究，他說：「在超市裡，一個蘋果的賣相決定著它能否被賣掉。價格、品種、種植方法、產地都能對購買決定造成影響，但消費者並不會掌握那麼多的資訊。

風險未知

當人們仍在孜孜不倦地研究傳統農藥對人類健康的威脅時，生長調節劑的使用已經在不知不覺間增長，而我們對其危害一無所知。

翻閱科技文獻(英)外部链接的結果顯示，有些生長調節劑其實就是內分泌干擾素，會刺激荷爾蒙的分泌，所以會生成性激素，並可能影響生殖能力。

這些成分在食物和人類尿液中(英)外部链接都被檢出，那麼問題來了：這些成分對從事農業生產的人和消費者的健康有什麼影響呢？

瑞士聯邦食品安全和獸醫局(BLV)透過電子郵件回覆了瑞士資訊swissinfo.ch的問題，「市場准入的殺蟲劑，這其中也包括生產調節劑，在許可用量內(也就是說在允許的條件和使用準則下)，應該不會對人類健康構成有害影響」。

外部内容

與歐盟相同，瑞士也將生長調節劑列為農藥，所以它同樣要在標識、最大殘餘量等方面履行規定義務、遵循官方的批准程序。同所有農藥一樣，生長調節劑也對人類健康構成了潛在威脅。

世界衛生組織(WHO)在《全球化學品統一分類和標籤制度》(GHS)這一規範性文件中，將25種生長調節劑列為「致命劑量可對小鼠構成風險(一種標準化檢測物質毒性的方法)」的類別。

雖然沒有任何一種生長調節劑被列入「極高風險」或「高風險」類別，但仍有8種物質被列為「中風險」(風險等級3-5)。

在這8類物質中有4類是在瑞士允許使用的(矮壯素、甲哌鎓、萘乙酸和多效唑)，而歐盟僅允許使用2類(多效唑和甲哌鎓)。

雖然到目前為止「善待自然」(Pro Natura瑞士的環保組織)尚未針對生長調節劑展開專門的宣傳，但他們認為這也是在向大自然釋放污染物。該組織要求對這類物質的使用作出限制。

該組織發言人Nicolas Wüthrich表示：「我們必須減少周圍環境和我們的身體對這類化學物質的吸收。所以讓消費者習慣於完美的水果和蔬菜外形是不利的」。

歐洲非政府組織「Foodwatch」正致力於在2035年讓所有的農藥和生長調節劑在歐盟的市場上消失。

第一刀要「砍向」穀物、玉米等人工栽培作物，因為它們的農藥使用範圍最廣，禁令可以以最小代價、最快得以實施。「Foodwatch」也把他們的目光對準了水果，但其實施過程會長一些。

「酒業和水果種植業需要更長的過渡期，因為這類經濟作物要面對的病蟲害很有挑戰性，」發言人Sarah Häuser說。

「就算農作物也應該慢慢轉向不使用農藥。特別當使用農藥只是為了改善賣相的時候！」

靠視覺分類

Zachmann5月​​發布的研究成果其主題就是瑞士為改善蘋果外觀而使用生長調節劑。

作為研究內容的一項，有200名果農接受了問卷調查，他們所經營的蘋果種植面積佔瑞士的1/4。

調查顯示，23.5%的果農僅為了改善水果的視覺效果而使用美容農藥；還有59.2%的果農是為了間苗。

透過調查得知，農民使用生長調節劑的情況並非整齊化一。那些將果實出售給中間商的農民更傾向於使用這些化學劑，而直接出售給消費者的則少些。

前者中29.6%的人承認他們是因為美學之故傾向於使用生長調節劑，23.9%的人是為了對果樹進行化學間苗，以優化果實的大小及顏色。造生這一差異的主要是經濟原因。

「那些將果實賣給中間商的農民，如果他的蘋果沒有被歸類為優質果，那麼他將蒙受重大經濟損失，」Zachmann說。

根據他的計算，那些賣貨給中間商的農民，如果其蘋果因賣相較差而被歸類為2類果，那麼其出售價格僅為品控嚴格的一類果的41%。但如果將二類果直接出售給消費者，那麼其銷售收益可以達到一類果的67%。

這樣的後果是誰造成的呢？是誰讓不自然、但完美的蘋果變得更有利可圖、讓農民不得不使用生長激素呢？

瑞士最大的連鎖超市經營者Migros肯定地說，他們不會出於美學角度而為水果定價。米格羅的發言人Tristan Cerf明確表示：「本公司給生產者所付的價格，遵循的是不同農業行會給予的指導價格。 」

水果的指導價格主要由瑞士果業協會和瑞士水果、蔬菜、馬鈴薯貿易聯合會(Swisscofel)決定。

瑞士果業協會在其指導方針中將蘋果分為三類：特等、一等和二等，其分類僅以外表進行分類。

特等蘋果不允許出現外表瑕疵，除非是不影響外觀的微小蹭痕。

小疤或表面疤痕總面積不超過1平方公分的蘋果屬於一等蘋果；不超過 2.5平方公分的屬於二等蘋果，此外還有一些最低要求。

禁止的後果很嚴重

除這些對水果外觀的嚴格要求以外，瑞士果業協會還推出了一些其他規定，也激勵著果農們給蘋果「美容噴灑」。

副主席Edi Holliger稱，生長調節劑可以讓未售出的蘋果維持較好的狀態，以便儲藏後再減價售出。

「水果無論是裡面還是外面都要有個好品質，這樣才能讓果樹種植業長期發展，」Holliger說。

「我們需要敏銳的感覺以讓收成保持穩定。如果一年的產量太少，那麼就沒有存貨、水果也會過大；而如果下一年的產量過多，那麼不採取措施的話，水果又會過小。」

「如果不採取措施，果農的果園就不能獲利，那麼這樣的生產就不能持續，風險難以估量，」Holliger警告。

儘管如此，農藥的使用在瑞士也面臨越來越大的壓力。2023年政府主動定了一個目標，到2027年要將農業中有害化學物質的使用量(德)減少一半。善待自然(Pro Natura)組織希望將生長調節劑的使用也納入此目標。

「只要尚未出具危害分析報告，那麼就應謹慎小心，」善待自然的發言人Wüthrich說：「對那些已使用生長調節劑的產品來說，我們可以援引(Lucca Zachmann)報告，建議減少用量。生長調節劑也應納入減少農藥用量的名單中。

(編按：Nerys Avery，編譯自德文：宋婷/gj，繁體校對：方常均)