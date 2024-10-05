瑞士湖泊变暖导致鱼类物种正在消失

气候专家估计，日内瓦湖的变暖速度是海洋的4到5倍。因此，像鲈鱼、费拉鱼和北极红点鲑这样的阿尔卑斯湖标志性鱼类在近年来变得越来越罕见。职业渔民正逐渐面临生计消失的难题。

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随着瑞士气温的上升，瑞士的湖泊、鱼类及其自然栖息地也在遭受影响。今年夏天再次出现了高温天气，根据瑞士联邦水科学与技术研究所(Eawag)的数据，8月初日内瓦湖的表层水温接近26摄氏度，直逼2023年8月创下的27摄氏度的纪录。

根据沃州环保部门科学家多里安·班(Dorian Baan)的说法，湖泊鱼类数量减少的部分原因似乎是气温升高和气候变化。他告诉瑞士广播电视台RTS：“所谓的冷水生物——只能承受较小温差和较冷水温的鱼类，受全球变暖的影响最大。”

根据瑞士广播电视台RTS获取的法瑞两国数据，日内瓦湖的鱼类储量明显下降。职业和业余渔民的捕捞量大幅减少：2014年，北极红点鲑的捕捞量是30吨；而现在，这个数字已下降到不到10吨。费拉鱼的情况则更加惨烈：从2014年的1000吨减少到200吨，而鳟鱼的捕捞量也从15吨减少到不到10吨。

什么是瑞士湖泊的水体混合？

专家表示，问题在于湖水无法完成自然的混合作用，这影响了鱼类和其他物种。早在2021年，瑞士联邦水科学与技术研究所就警告说，气候变化有可能显著改变许多瑞士湖泊的水温、冰层覆盖和水体混合，而这一预测似乎正在变为现实。

在许多位于中高海拔的瑞士湖泊中，湖水在春季和秋季会从湖面到湖底进行混合。富含氧气且缺乏营养的表层水体与缺氧但营养丰富的深层水体会混合在一起。

瑞士联邦水科学与技术研究所指出，气候变化正在深刻干扰瑞士湖泊的这些循环。研究所表层水体研究部门的洛夫·拉曼·维诺(Love Råman Vinnå)说：“湖泊循环对气候变化反应的强烈程度取决于湖泊的海拔和大小。尤其是中等海拔的湖泊非常敏感。”

变暖的湖泊给渔民带来冲击

职业渔民弗朗索瓦·利亚尼(François Liani)今年夏天在日内瓦湖经历了这些变化带来的冲击。他告诉瑞士广播电视台RTS：“今天我们只捕捞了6到7公斤的鲈鱼，而这个季节我们通常应该捕捞50到60公斤的鲈鱼。我们现在需要动用财务储备来支付账单。” 在这份报告中，我们见到了其他直接受到日内瓦湖温度过热影响的人们，以及正在研究这一现象的科学家。

(编辑：Reto Gysi von Wartburg，编译自英语：樊桦/gj)