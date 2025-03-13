瑞士转基因作物种植禁令继续延长
将于2025年到期的瑞士暂停转基因作物种植的决定有可能会再次延期五年。
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上周，国民院以153票支持，42票反对通过了由其科学委员会提出的延期主张。
瑞士联邦委员会希望出台专项法律，规范植物育种新技术。然而，一旦目前的禁令解除，相关工作的推进还不足以填补该领域的法律空白。
直至2030年底，不得以农业、林业或园艺为目的，授权释放基因改造植物及其部分、基因改造种子及其他植物繁殖材料或基因改造动物。
目前，提案已交由联邦院审议。
2005年瑞士首次宣布转基因作物种植及产品销售禁令。此后，该禁令被议会先后延长4次，直至2025年底。
对于转基因作物，支持方和反对方各执一词。支持方认为，提高农业生产的可持续性是关乎全球人口生存的问题。瑞士一直在关注国外的基因技术进展，也做了大量田间试验，且未出现任何灾难性后果，技术已经成熟，不应裹足不前；
反对方则表示，首先要意识到粮食问题的紧迫性，并率先尝试除转基因外的其他所有选择。转基因作物应该是不得已时才使用的最后手段。
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