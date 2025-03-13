瑞士转基因作物种植禁令继续延长

2005年瑞士首次宣布转基因作物种植及产品销售禁令。此后，该禁令被议会先后延长4次，直至2025年底。

对于转基因作物，支持方和反对方各执一词。支持方认为，提高农业生产的可持续性是关乎全球人口生存的问题。瑞士一直在关注国外的基因技术进展，也做了大量田间试验，且未出现任何灾难性后果，技术已经成熟，不应裹足不前；

反对方则表示，首先要意识到粮食问题的紧迫性，并率先尝试除转基因外的其他所有选择。转基因作物应该是不得已时才使用的最后手段。