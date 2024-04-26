瑞士研究显示，友好地拍拍后背能提升篮球成绩

巴塞尔大学的研究人员发现，如果一位女性球员在罚球前得到队友的友好支持，其命中机率会明显上升。 KEYSTONE

巴塞尔大学的一项研究显示，在篮球比赛中，友好地拍拍队友后背有助于增加得分机会。瑞士科研人员发现，如果队友们在女篮球选手罚球前轻拍她的肩膀或握手鼓励，她更有可能命中得分。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Study: a friendly pat on the back can improve basketball performance 原版 更多阅览 Study: a friendly pat on the back can improve basketball performance

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由Christiane Büttner牵头的研究人员在报告中写道：“我们得出的结论证实了肢体接触传达的力量。”该报告已在《运动与训练心理学》(Psychology of Sport & Exercise)期刊发表。

巴塞尔大学的科研人员对美国国家大学体育协会(US National Collegiate Athletic Association, NCAA)大学篮球联赛60场女子比赛中，共计835组罚球进行了分析。在篮球比赛中，如果球员在投篮时对方有犯规行为，则该球员获得罚球机会。罚球机会通常情况下有两次，每投进一球得一分。许多比赛的胜负都由罚球决定。

面临高压尤其有用

研究表明，如果罚球选手得到队友们轻拍后背或握手的友好鼓励，则罚球命中率会提高。而且，第一投失利时，这样的鼓励效果更为明显。

Büttner在巴塞尔大学发布的新闻稿中总结研究成果时表示：“在两次罚球中，如果错失了第一次机会，面临巨大压力，来自队友的支持会特别有帮助。”

同时，报告也提到，不排除男选手对肢体接触做出不同反应。然而，鉴于女选手罚球命中率比男选手更稳定，更适合作为该研究的研究对象。心理学家认为，可以想象，轻拍后背或握手在队员完成其他任务时一样有利于缓解压力和提高成绩。