聊天机器人在瑞士兴起

根据比较服务机构Comparis的一项调查，63%的受访者至少有一次与聊天机器人互动的经历。 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

聊天机器人在瑞士的人气越来越高。与其四处求人，越来越多的人更愿意在线求助这样的数字助手。

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具体而言，如今，80%的瑞士人都知道何为聊天机器人。三年前，该比例还只有57%。此外，在比较服务机构Comparis的一项代表性调查中，63%的受访者表示与聊天机器人至少互动过一次。

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该机构于周二(4月17日)晚发布的相关新闻稿称，使用ChatGPT或Gemini等服务的瑞士人口已达到半数。

随着聊天机器人的普及，人们对其接受度也逐渐提高。调查显示，72%的受访者愿意与聊天机器人互动，从而加快在线搜索速度，而2021年时这一比例不到56%。

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不仅如此，在参与调查的人员中，更愿意用聊天机器人查询送货状态的人占比达72%；向聊天机器人了解客户体验反馈的人占比达63%。

聊天机器人在网络购物中的使用尤为广泛。在线上查询及信息获取上也正在发挥越来越多的作用。Comparis的数字专家Frick在新闻稿中强调，与聊天机器人互动的积极体验将提高进一步使用的兴趣。