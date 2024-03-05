邻近血管对中风后的恢复起决定性作用

瑞士的一项研究表明，中风后的良好康复取决于与邻近血管的有效连接。
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根据近日发布的一份研究报告(英)外部链接，苏黎世大学研究人员的这一发现可以改善对患者的治疗。
研究认为，脑血管之间(又称侧支血管网络，collateral networks)连接不畅的患者在中风后康复情况不佳。该研究在神经科学顶级期刊《神经元》(Neuron)上发表。
大脑血管堵塞，导致脑供血中断，从而引发缺血性脑中风。通常，此类中风的治疗必须通过用药物或导管重新打通阻塞的血管。
大脑再灌注
研究人员证明，对于侧支循环不良的患者，阻塞血管的打通会造成脑内充血。在小鼠实验中，大脑被迅速过快再灌注，导致脑出血和死亡率上升。
科学家们在随后的人体测试中再次确认了该结论：同样，大脑中会出现过量血流，且在侧支循环不好的情况下，康复情况也不理想。
苏黎世大学的研究人员强调，直至今日，治疗后血流恢复过快带来的潜在危害都没有得到足够重视。
研究负责人Susanne Wegenerr认为：“未来对中风的治疗干预应以增强侧支功能为目标，帮助患者在中风之后建立更有益的血液循环再灌注。”
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