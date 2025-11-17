立场丕变 川普吁共和党支持公布艾普斯坦文件

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天表示，国会议员应该在表决中支持公开更多与已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关的文件，尽管他之前曾大力反对这项举措。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「众议院共和党人应该投票支持公开艾普斯坦相关文件，因为我们没什么可隐瞒的。」

现年79岁的川普日前指控民主党人再次提起「艾普斯坦骗局」，民主党12日公布新一批电邮，内容暗示总统川普可能知悉艾普斯坦性虐未成年人。

一些批评者指控川普试图透过阻止国会表决，隐瞒自己涉嫌犯下不当行为，川普对此予以否认。

这项议题使他忠实的共和党内部出现分歧，甚至让川普与「让美国再次伟大」（MAGA）阵营部分要角决裂，其中包括共和党籍议员葛林（Marjorie Taylor Greene）。葛林力挺国会呼吁政府公布完整的艾普斯坦调查档案。

川普周末表示将撤销对葛林的支持，并称这位极右翼众议员是「胡言乱语的疯子」。

川普在贴文中写道：「共和党的一些『成员』正被『利用』，我们不能让这种事情发生。」他指的是有些共和党议员背离他先前立场的情况。

川普要求司法部长邦迪（Pam Bondi）和联邦调查局（FBI）调查艾普斯坦与民主党籍前总统柯林顿（Bill Clinton）及前财政部长萨默斯（Larry Summers）之间的关系。

艾普斯坦2008年承认2项召妓罪，其中涉及未成年少女，因此在佛罗里达州被登记为性犯罪者。艾普斯坦2019年在候审期间死于狱中。（编译：刘文瑜）