索马利兰官员：愿意允美国运用矿产及军事基地

（法新社索马利兰首都哈尔格萨22日综合外电报导）索马利兰在寻求国际承认之际，一名部长告诉法新社，愿意给予美国权限，让美方得以运用其矿产和军事基地。

索马利兰（Somaliland）于1991年宣布自索马利亚（Somalia）独立，数十年来努力争取国际承认。去年底，以色列正式承认位于非洲东北部、与台湾相互承认主权地位的索马利兰为「独立且具主权的国家」。

索马利兰总统事务部长阿布迪（Khadar Hussein Abdi）昨天受访时告诉法新社：「我们愿意给予美国（我国矿产的）独家（使用权）。对于向美国提供军事基地，我们也抱持开放态度。」

「我们相信，我们会与美国达成某种协议。」

索马利兰总统阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）近几周也曾表明，拟给予以色列使用其矿产资源的特许权。

阿布迪表示，他无法排除未来也允许以军存在于索马利兰的可能性。

索马利兰隔着亚丁湾（Gulf of Aden）与叶门相望，而叶门叛军「青年运动」（Houthi）时常攻击以色列相关资产，以示声援巴勒斯坦人。

索马利兰官员曾说，境内蕴藏锂、钶钽铁矿及其他炙手可热的天然资源，但缺乏独立的研究佐证。