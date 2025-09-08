The Swiss voice in the world since 1935

纽国父带3孩出逃近4年　与警爆发枪战身亡

（法新社奥克兰8日电） 纽西兰1名父亲菲力普斯没有3个孩子的监护权，2021年却带着他们逃走，躲躲藏藏过了近4年，菲力普斯今天在北岛（North Island）怀卡托地区（Waikato）与警方爆发枪战后身亡。

菲力普斯（Tom Phillips）的案件受到纽西兰全国关注，尤其是在怀卡托地区，以及疑似是他藏身之处的马罗科帕镇（Marokopa）。

虽然菲力普斯与3个孩子被目击过好几次，上个月还有监视器画面似乎拍到菲力普斯带着1名孩童闯入商店，但他们还是躲过追捕。

然而警方今天接获疑似入室窃盗的报案后，菲力普斯命丧警方枪下。

菲力普斯死前曾用步枪击中1名员警的头部和肩膀，中弹员警被送至医院接受手术，伤势「不会致命」但严重。

「怀卡托时报」（Waikato Times）拍摄的现场照片显示，菲力普斯人在马路中间，1把步枪落在几公尺外的水沟内，警车上可见多处弹孔。

英国广播公司（BBC）报导，警方认为，菲力普斯当初是在失去孩子的监护权后带走他们。

今天发生枪战时，菲力普斯的1个孩子在他身旁。当局搜索一整天，下午4时30分在1处灌木丛中的偏僻扎营地发现另外2名孩童。据信这3人分别为9、10、12岁，都没有受伤。

警方认为，以前有人帮忙菲力普斯逃避追捕，提供他食物及栖身之处，但最近几周，菲力普斯的支持网络可能已经崩溃。

1名警官告诉法新社：「如果你去马罗科帕镇，你会发现镇上似乎有一半的人支持他，一半的人认为他是罪犯，但最近似乎愈来愈少人挺他。」

3个孩子的母亲告诉纽西兰国家广播电台（RNZ），这场磨难终于结束，虽对走到今天这种局面感到悲痛，仍期待用爱和关怀迎接孩子回家。

