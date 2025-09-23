The Swiss voice in the world since 1935

纽西兰韩裔母亲杀害2子女　被判有罪

（法新社奥克兰23日电） 韩裔纽西兰女子李学英在纽国杀害两名子女，并将他们的遗体塞进行李箱后弃置仓储空间，今天被判有罪。这起行李箱童尸案在审理期间引发国际关注。

在纽西兰警方要求下，45岁的李学英（Hakyung Lee，音译）2022年11月自韩国引渡回纽国。

当局认为，两名孩童已经死亡3、4年，遗体才被发现。他们遇害时分别为6岁和8岁。

参与调查此案的警方告诉法院，他们的遗体被塞在两个桃色行李箱中，并用塑胶布包裹。

李学英的律师主张，李学英因精神失常，不应承担刑责，并指出李学英在丈夫于2017年过世后，陷入了严重的抑郁低潮。

但检方认为，她清楚知道自己的所作所为。

奥克兰高等法院（Auckland High Court）陪审团仅花费两小时审议，即判定李学英有罪。

在为期3周的审判期间，李学英坐在翻译与法警中间，全程低头不语，头发遮住脸部，从未主动提问或发言。

李学英的律师说，她承认让孩子们服用抗忧郁药物，导致他们死亡。

辩护律师史密斯（Lorraine Smith）指出，李学英认为，一家人共赴黄泉是最好的选择，但她搞错剂量，醒来时发现孩子们已经死亡。

根据纽西兰法律，李学英如今最高可面临终身监禁，且至少10年不得假释的刑罚。（编译：刘文瑜）

