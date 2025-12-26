缅甸军政府主持选举 联合国批打压异议声音

afp_tickers

2 分钟

（法新社仰光26日电） 缅甸在军政府主持下，以3阶段分区方式进行选举投票，并订于明年1月下旬完成。民主运动领导人翁山苏姬仍被监禁，联合国批军政府在选前打压异议声音。

法新社报导，民主监督团体表示，军方主导的选举，只是为军事统治披上包装外衣，这是一场骗局。而联合国抨击军方在选前大规模打压异议声音。

军方于2021年2月结束缅甸10年民主实验后，前文人政府实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的政党全国民主联盟（NLD）早已被解散，她本人至今仍被监禁。

军事政变后，各地陷入5年内战，如今全国许多地方已由反抗军掌控；在反抗军所在地区，无法进行投票；而在军方控制的区域，则以3阶段、分区方式投票。

缅甸军政府所属的联邦选举委员会（Union Election Commission）今天公布，第一轮投票预定于本月28日，于仰光、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（ Naypyitaw）等城镇举行。

第二轮投票于明年1月11日，在另外约100个镇区举行。

第三轮投票于1月25日，在全国330个镇区之中的63个镇区举行。

但民主监督团体指出，此次候选人名单，多是军方精心挑选出来；此外，军政府还严厉祭法，将抗议人士或批评选举的人，处以最长10年徒刑。

军政府安全部队镇压民主活动下，许多抗议人士因此离开城市，转而投身边疆少数民族武装力量，共同打游击战。（编译：纪锦玲）